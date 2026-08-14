Meteorología amplía aviso de tormentas eléctricas a tres días: Se registrarán fuertes rachas de viento en zonas de 7 regiones

14 ag. 2026 - 15:40 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas que durará tres días en sectores de 7 regiones del país, incluida la Región Metropolitana.

El evento meteorológico responde a una inestabilidad atmosférica que "presentará precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo".

El aviso estará activo desde la tarde de este viernes 14 de agosto y se extenderá hasta la noche del domingo 16 de agosto.

A qué regiones afecta el aviso

De acuerdo al organismo, el aviso estará vigente entre la tarde del viernes 14 y la noche del domingo 16 de agosto en sectores de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

La DMC agregó además una observación a este aviso, indicando que existe "probabilidad de fuertes rachas de viento locales".

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades; evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.