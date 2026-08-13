Aviso por probables tormentas eléctricas en siete regiones: Revisa las zonas que se verían afectadas
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó un aviso por probables tormentas eléctricas desde la mañana de este jueves 13 de agosto hasta la noche del viernes 14.
El evento se registrará en siete regiones del país durante estos días.
El fenómeno corresponde a la condición sinóptica de “inestabilidad atmosférica”, la cual además presenta “probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo”.Ir a la siguiente nota
¿Dónde se registrará el fenómeno?
Las regiones afectadas corresponden a:
- Región de Coquimbo
- Región de Valparaíso
- Región Metropolitana
- Región de O'Higgins
- Región del Maule
- Región de Ñuble
- Región del Biobío
¿Qué significa un aviso meteorológico según la DMC?
La DMC emite avisos meteorológicos cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.
Según detalla el sitio web oficial del organismo, en estos casos se recomienda mantenerse informado “si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos”.
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