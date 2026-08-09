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Meteorología actualiza aviso por "probables tormentas eléctricas" en zonas de cuatro regiones del país

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó un aviso por "probables tormentas eléctricas" en zonas de cuatro regiones del país

El fenómeno corresponde a la condición de “vaguada en altura” y se registrará desde la tarde del lunes 10 de agosto hasta la noche del miércoles 12.

¿Dónde se registrará el fenómeno?

  • Región de Arica y Parinacota: Precordillera, Cordillera
  • Región de Tarapacá: Precordillera y Cordillera
  • Región de Antofagasta: Litoral, Cordillera Costa, Pampa, Precordillera Occidental, Precordillera Alto Loa, Precordillera Salar, Cordillera
  • Región de Atacama: Litoral, Cordillera Costa y sectores de valles, Pampa, Precordillera, Cordillera
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Región de Arica y Parinacota:

Lunes 10:

  • Cordillera

Martes 11:

  • Precordillera
  • Cordillera

Miércoles 12:

  • Precordillera
  • Cordillera

Región de Tarapacá:

Lunes 10:

  • Cordillera

Martes 11:

  • Precordillera
  • Cordillera

Miércoles 12:

  • Precordillera
  • Cordillera

Región de Antofagasta:

Martes 11:

  • Precordillera Occidental
  • Precordillera Alto Loa
  • Precordillera Salar
  • Cordillera

Miércoles 12:

  • Litoral
  • Cordillera Costa
  • Pampa
  • Precordillera Occidental
  • Precordillera Alto Loa
  • Precordillera Salar
  • Cordillera

Región de Atacama:

Martes 11:

  • Litoral
  • Cordillera Costa y sectores de valles
  • Pampa
  • Precordillera
  • Cordillera

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Miércoles 12:

  • Litoral
  • Cordillera Costa y sectores de valles
  • Pampa
  • Precordillera
  • Cordillera

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