Meteorología actualiza aviso por "probables tormentas eléctricas" en zonas de cuatro regiones del país
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó un aviso por "probables tormentas eléctricas" en zonas de cuatro regiones del país
El fenómeno corresponde a la condición de “vaguada en altura” y se registrará desde la tarde del lunes 10 de agosto hasta la noche del miércoles 12.
¿Dónde se registrará el fenómeno?
- Región de Arica y Parinacota: Precordillera, Cordillera
- Región de Tarapacá: Precordillera y Cordillera
- Región de Antofagasta: Litoral, Cordillera Costa, Pampa, Precordillera Occidental, Precordillera Alto Loa, Precordillera Salar, Cordillera
- Región de Atacama: Litoral, Cordillera Costa y sectores de valles, Pampa, Precordillera, Cordillera
Región de Arica y Parinacota:
Lunes 10:
- Cordillera
Martes 11:
- Precordillera
- Cordillera
Miércoles 12:
- Precordillera
- Cordillera
Región de Tarapacá:
Lunes 10:
- Cordillera
Martes 11:
- Precordillera
- Cordillera
Miércoles 12:
- Precordillera
- Cordillera
Región de Antofagasta:
Martes 11:
- Precordillera Occidental
- Precordillera Alto Loa
- Precordillera Salar
- Cordillera
Miércoles 12:
- Litoral
- Cordillera Costa
- Pampa
- Precordillera Occidental
- Precordillera Alto Loa
- Precordillera Salar
- Cordillera
Región de Atacama:
Martes 11:
- Litoral
- Cordillera Costa y sectores de valles
- Pampa
- Precordillera
- Cordillera
Miércoles 12:
- Litoral
- Cordillera Costa y sectores de valles
- Pampa
- Precordillera
- Cordillera
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