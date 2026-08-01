"Probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos": DMC emite avisos de tormentas eléctricas en zonas de cinco regiones

01 ag. 2026 - 12:51 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos por "probables tormentas eléctricas" para zonas de cinco regiones del país. El organismo advirtió además sobre la probabilidad de granizos y rachas de viento.

Tormentas eléctricas por sistema frontal

El primero de los avisos está relacionado con el "sistema frontal" y estará vigente entre la mañana de este sábado 1 y la tarde del domingo 2 de agosto en sectores de las regiones de Ñuble y Biobío.

Es en este mismo aviso que la DMC advirtió por la "probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales".

Región de Ñuble

Litoral.

Cordillera Costa.

Valle.

Precordillera.

Cordillera.

Región del Biobío

Litoral.

Cordillera Costa.

Valle.

Precordillera.

Cordillera.

"Inestabilidad atmosférica" en tres regiones

El segundo aviso de tormentas eléctricas se relaciona con una "inestabilidad atmosférica" que afectará entre la tarde de este sábado 1 y la madrugada del domingo 2 de agosto en sectores de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Región de La Araucanía

Litoral: Sábado 1 y domingo 2 .

. Cordillera Costa: Sábado 1 y domingo 2.

Región de Los Ríos

Litoral: Sábado 1 .

. Cordillera Costa: Sábado 1.

Región de Los Lagos

Litoral: Sábado 1 .

. Cordillera Costa: Sábado 1 .

. Chiloé: Sábado 1.

Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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