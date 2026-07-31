Lluvias e inundaciones complican a La Serena: Alejandro Sepúlveda adelanta cuándo volverían las precipitaciones al Norte Chico

31 jul. 2026 - 22:10 hrs.

¿Qué pasó?

Las lluvias registradas durante la jornada en La Serena dejaron varias calles anegadas, llevando a desplegar equipos de emergencia para retirar el agua acumulada y recuperar la circulación.

En distintos puntos de la ciudad continúan los trabajos con motobombas, mientras algunas vías permanecen cerradas tanto para vehículos como para peatones.

El sistema frontal también provocó caída de árboles, cortes de suministro eléctrico y la activación de alertas SAE por riesgos asociados a derrumbes de quebradas en la región de Coquimbo.

Continúan las labores para recuperar la normalidad

Los equipos de emergencia siguen trabajando en la Avenida del Mar, a la altura de El Faro, con el objetivo de extraer el agua acumulada y dirigirla hacia el mar.

Algunos conductores que llegaron hasta las zonas inundadas debieron devolverse debido al cierre de las vías, mientras que también se impidió el paso de peatones por motivos de seguridad.

Además, varias calles continúan cerradas desde el sistema frontal anterior, a la espera de trabajos de reparación en la infraestructura.

Las autoridades han puesto especial atención en este sector turístico de La Serena para intentar normalizar el funcionamiento de la ciudad antes del fin de semana, considerando la alta circulación de personas y el funcionamiento del comercio.

Árboles caídos, cortes de luz y alertas SAE marcaron la jornada

El temporal también dejó otros efectos en la región. Entre ellos, la caída de árboles producto de las fuertes ráfagas de viento. Uno de ellos impactó un vehículo perteneciente a una profesora y además derribó un poste del tendido eléctrico, provocando un corte momentáneo del suministro en ese sector.

Además, durante el día se activaron múltiples alertas SAE debido al riesgo de activación de quebradas.

En La Serena cayeron más de 35 milímetros de lluvia durante la mañana. La mayor precipitación de la región se registró en Cuncumén, con 78 milímetros de agua caída, mientras que las rachas de viento alcanzaron 83 km/h en la costa y 77 km/h en las cercanías del aeropuerto.

Alejandro Sepúlveda revela hasta cuándo el Norte Chico se mantendrá sin lluvias

Tras el paso más intenso del sistema frontal, el periodista experto en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, indicó que se abre una ventana de estabilidad para el Norte Chico.

De acuerdo con su pronóstico, no se esperan nuevas precipitaciones en la zona hasta el 11 de agosto, lo que daría un respiro a las comunas afectadas por las intensas lluvias registradas durante esta semana.