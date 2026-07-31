Ríos desbordados e inundaciones: Videos muestran el avance del sistema frontal en la zona sur

31 jul. 2026 - 20:50 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este viernes las lluvias se han intensificado en diversos sectores de la zona sur del país, desde donde ciudadanos registraron en video las crecidas de caudales e inundaciones que acompañaron al sistema frontal.

Este evento meteorológico mantiene a nueve comunas de la región de Ñuble bajo Alerta Amarilla. Tal como anunció el periodista experto en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, las comunas que se encuentran con alerta amarilla son: Yungay, Pemuco, Bulnes, Quillón, Chillán, Ránquil, Portezuelo, Coelemu y Trehuaco.

La misma alerta rige para la comuna de Alto Biobío, ubicada en la región de Biobío.

Además, para la comuna de Concepción, en la región del Biobío, Senapred declaró Alerta Roja por desborde.

Revisa los videos del sistema frontal en el sur

Collipulli

Lago Ranco

Longaví

Quillón

Cabrero