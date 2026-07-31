Exsubsecretario de Hacienda difunde examen de pelo realizado en la UC y analizado en EEUU que arroja resultado negativo a drogas

31 jul. 2026 - 14:45 hrs.

El exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, difundió este viernes el resultado de un examen toxicológico de cabello realizado por la Red de Salud UC CHRISTUS y analizado por el laboratorio estadounidense United States Drug Testing Laboratories (USDTL), cuyo informe concluyó un resultado negativo para consumo de drogas.

De acuerdo con el documento, la muestra de cabello fue tomada el 27 de julio de 2026 en Santiago y enviada al laboratorio estadounidense para la detección de anfetaminas, cannabinoides, cocaína, opiáceos y fenciclidina.

El informe, emitido con fecha 31 de julio de 2026 por el USDTL y recepcionado el mismo día por el Laboratorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señala expresamente que el resultado del análisis fue “Negativo”.

Según el documento, las sustancias fueron evaluadas mediante la técnica de inmunoensayo, utilizando los puntos de corte establecidos para cada una de ellas. Asimismo, el informe precisa que el examen únicamente determina la presencia o ausencia de estas drogas en la muestra procesada y que los resultados deben ser interpretados por un médico revisor conforme a estándares internacionales.

La difusión del examen ocurre luego de la controversia generada por un test de drogas practicado al exsubsecretario, quien había cuestionado públicamente el procedimiento utilizado y la cadena de custodia del análisis anterior, además de solicitar que una eventual contramuestra fuera revisada por un laboratorio de mayor complejidad. Ahora, con este nuevo examen capilar procesado por un laboratorio de referencia en Estados Unidos, Rodríguez sostiene que el resultado descarta el consumo de las sustancias analizadas.

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