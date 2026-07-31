A petición de Dorothy Pérez: CDE se querella y pide investigar filtración de preinforme sobre niños haitianos

31 jul. 2026 - 12:16 hrs.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por la filtración de información reservada vinculada a la investigación del denominado caso de los niños haitianos, luego de que la Contraloría General de la República solicitara ejercer acciones penales para identificar y sancionar a los responsables de la divulgación del preinforme de fiscalización que originó la investigación.

La acción judicial fue interpuesta ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y está dirigida contra todos quienes resulten responsables del delito de revelación de secretos, previsto en el artículo 246 del Código Penal.

De acuerdo con el CDE, la querella se fundamenta en que el documento filtrado tenía carácter reservado y contenía antecedentes obtenidos durante una investigación especial de la Contraloría sobre el ingreso al país de niños, niñas y adolescentes haitianos bajo la figura de reunificación familiar.

En el escrito, el CDE sostiene que la divulgación del preinforme afectó una investigación que se encontraba en curso y cuyo contenido estaba protegido por la reserva legal. Según expone, la confidencialidad del documento tenía como finalidad resguardar el éxito de las diligencias, evitar interferencias en el proceso de fiscalización y proteger la información recopilada durante la investigación.

El CDE agrega que la filtración habría vulnerado el deber de reserva que pesa sobre los funcionarios públicos que tuvieron acceso a esos antecedentes, por lo que solicita al Ministerio Público realizar todas las diligencias necesarias para establecer cómo el documento llegó a conocimiento público y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

La presentación surge luego de que la propia contralora Dorothy Pérez requiriera al CDE ejercer acciones judiciales, tras advertir que el preinforme fue difundido pese a que había sido distribuido bajo estrictas medidas de seguridad, mediante archivos cifrados y claves de acceso entregadas por canales separados a las instituciones receptoras.

El caso de los niños haitianos se originó tras una investigación de la Contraloría sobre el ingreso de menores de edad provenientes de Haití a Chile bajo la figura de reunificación familiar. Ese preinforme reveló una serie de observaciones respecto del control migratorio y derivó posteriormente en una denuncia del Servicio Nacional de Migraciones por un eventual delito de tráfico de migrantes, investigación que actualmente lleva adelante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

A partir de esa investigación penal, la PDI realizó diversas diligencias que permitieron ubicar a los menores incluidos en la muestra analizada por la Contraloría. Paralelamente, la Fiscalía continúa investigando el eventual funcionamiento de una organización dedicada al ingreso irregular de ciudadanos haitianos al país, causa en la que ya existen imputados formalizados por asociación ilícita, tráfico de migrantes y lavado de activos.

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