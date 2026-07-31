Hasta 50 mm de lluvia y tormentas eléctricas: Emiten aviso en 7 regiones del país por sistema frontal
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió avisos por "probables tormentas eléctricas" y "precipitaciones normales a moderadas", fenómenos que se podrían presentar en diversas regiones del país en las próximas horas, debido a un sistema frontal
Según el sitio web del organismo, los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".
Aviso por precipitaciones
La lluvia se podría presentar desde la mañana de este viernes 31 de julio hasta la mañana del domingo 2 de agosto, en algunos sectores ubicados entre las regiones de Valparaíso y Biobío.Ir a la siguiente nota
Los montos estimados de precipitaciones para cada zona son los siguientes:
- Litoral: entre 15 y 25 milímetros este viernes
- Precordillera: entre 20 y 30 milímetros este viernes
- Cordillera: entre 40 y 50 centímetros este sábado
- Litoral: entre 15 y 25 milímetros este viernes, y sábado entre 20 y 30 milímetros
- Cordillera de la Costa: entre 20 y 30 milímetros el viernes y el sábado
- Valle: entre 20 y 30 milímetros el viernes y el sábado
- Precordillera: entre 20 y 30 milímetros el viernes y el sábado
- Cordillera: entre 40 y 50 centímetros el sábado
- Litoral: entre 20 y 30 milímetros el viernes
- Cordillera de la Costa: entre 20 y 40 milímetros el viernes
- Valle: entre 20 y 40 milímetros el viernes, y entre 30 y 40 milímetros el sábado
- Precordillera: entre 40 y 50 milímetros el viernes, y entre 30 y 40 milímetros el sábado
- Cordillera: entre 40 y 50 centímetros el viernes, y entre 40 y 60 centímetros el sábado
- Valle: Entre 25 y 35 milímetros el viernes
- Precordillera: entre 30 y 40 milímetros el viernes
- Cordillera: entre 40 y 60 centímetros el sábado
- Cordillera: entre 40 y 60 centímetros el sábado
Aviso por tormentas eléctricas
En tanto, las tormentas eléctricas se podrían presentar desde la mañana hasta la tarde de este viernes 31 de julio, en sectores entre las regiones de Coquimbo y Biobío.
Las zonas que se verían afectadas son las siguientes:
- Región de Coquimbo: Litoral y Cordillera de la Costa
- Región de Valparaíso: Litoral y Cordillera de la Costa
- Región Metropolitana: Cordillera de la Costa
- Región de O'Higgins: Litoral y Cordillera de la Costa
- Región del Maule: Litoral, Cordillera de la Costa, valle, precordillera y Cordillera
- Región de Ñuble: Litoral, Cordillera de la Costa, valle, precordillera y Cordillera
- Región de Biobío: Litoral, Cordillera de la Costa, valle, precordillera y Cordillera
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