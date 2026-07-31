Hasta 50 mm de lluvia y tormentas eléctricas: Emiten aviso en 7 regiones del país por sistema frontal

31 jul. 2026 - 07:19 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió avisos por "probables tormentas eléctricas" y "precipitaciones normales a moderadas", fenómenos que se podrían presentar en diversas regiones del país en las próximas horas, debido a un sistema frontal

Según el sitio web del organismo, los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Aviso por precipitaciones

La lluvia se podría presentar desde la mañana de este viernes 31 de julio hasta la mañana del domingo 2 de agosto, en algunos sectores ubicados entre las regiones de Valparaíso y Biobío.

Los montos estimados de precipitaciones para cada zona son los siguientes:

Región de Valparaíso

Litoral: entre 15 y 25 milímetros este viernes

Región Metropolitana

Precordillera: entre 20 y 30 milímetros este viernes

Cordillera: entre 40 y 50 centímetros este sábado

Región de O'Higgins

Litoral: entre 15 y 25 milímetros este viernes, y sábado entre 20 y 30 milímetros

Cordillera de la Costa: entre 20 y 30 milímetros el viernes y el sábado

Valle: entre 20 y 30 milímetros el viernes y el sábado

Precordillera: entre 20 y 30 milímetros el viernes y el sábado

Cordillera: entre 40 y 50 centímetros el sábado

Región del Maule

Litoral: entre 20 y 30 milímetros el viernes

Cordillera de la Costa: entre 20 y 40 milímetros el viernes

Valle: entre 20 y 40 milímetros el viernes, y entre 30 y 40 milímetros el sábado

Precordillera: entre 40 y 50 milímetros el viernes, y entre 30 y 40 milímetros el sábado

Cordillera: entre 40 y 50 centímetros el viernes, y entre 40 y 60 centímetros el sábado

Región de Ñuble

Valle: Entre 25 y 35 milímetros el viernes

Precordillera: entre 30 y 40 milímetros el viernes

Cordillera: entre 40 y 60 centímetros el sábado

Región de Biobío

Cordillera: entre 40 y 60 centímetros el sábado

Aviso por tormentas eléctricas

En tanto, las tormentas eléctricas se podrían presentar desde la mañana hasta la tarde de este viernes 31 de julio, en sectores entre las regiones de Coquimbo y Biobío.

Las zonas que se verían afectadas son las siguientes:

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