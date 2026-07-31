Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

URGENTE: Señal en vivo: Mucho Gusto

Hasta 50 mm de lluvia y tormentas eléctricas: Emiten aviso en 7 regiones del país por sistema frontal

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió avisos por "probables tormentas eléctricas" y "precipitaciones normales a moderadas", fenómenos que se podrían presentar en diversas regiones del país en las próximas horas, debido a un sistema frontal

Según el sitio web del organismo, los avisos se emiten cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Aviso por precipitaciones

La lluvia se podría presentar desde la mañana de este viernes 31 de julio hasta la mañana del domingo 2 de agosto, en algunos sectores ubicados entre las regiones de Valparaíso y Biobío.

Ir a la siguiente nota

Los montos estimados de precipitaciones para cada zona son los siguientes:

Región de Valparaíso

  • Litoral: entre 15 y 25 milímetros este viernes

Región Metropolitana

  • Precordillera: entre 20 y 30 milímetros este viernes
  • Cordillera: entre 40 y 50 centímetros este sábado

Región de O'Higgins

  • Litoral: entre 15 y 25 milímetros este viernes, y sábado entre 20 y 30 milímetros
  • Cordillera de la Costa: entre 20 y 30 milímetros el viernes y el sábado
  • Valle: entre 20 y 30 milímetros el viernes y el sábado
  • Precordillera: entre 20 y 30 milímetros el viernes y el sábado
  • Cordillera: entre 40 y 50 centímetros el sábado

Región del Maule

  • Litoral: entre 20 y 30 milímetros el viernes
  • Cordillera de la Costa: entre 20 y 40 milímetros el viernes
  • Valle: entre 20 y 40 milímetros el viernes, y entre 30 y 40 milímetros el sábado
  • Precordillera: entre 40 y 50 milímetros el viernes, y entre 30 y 40 milímetros el sábado
  • Cordillera: entre 40 y 50 centímetros el viernes, y entre 40 y 60 centímetros el sábado

Región de Ñuble

  • Valle: Entre 25 y 35 milímetros el viernes
  • Precordillera: entre 30 y 40 milímetros el viernes
  • Cordillera: entre 40 y 60 centímetros el sábado

Región de Biobío

  • Cordillera: entre 40 y 60 centímetros el sábado

Aviso por tormentas eléctricas

En tanto, las tormentas eléctricas se podrían presentar desde la mañana hasta la tarde de este viernes 31 de julio, en sectores entre las regiones de Coquimbo y Biobío.

Lo más visto de Nacional

Las zonas que se verían afectadas son las siguientes:

Todo sobre El Tiempo

Busca aquí el pronóstico de tu localidad

Leer más de

Notas relacionadas