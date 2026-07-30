Nuevo sistema frontal en la zona sur provoca intensas lluvias y suspensión de clases en cuatro regiones

30 jul. 2026 - 20:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo sistema frontal mantiene a la zona sur del país bajo altas precipitaciones, fuertes vientos y probabilidad de tormentas eléctricas, mientras se espera que avance hacia la zona central.

A causa de este evento meteorológico, se confirmó la suspensión de clases para este viernes en toda la región del Biobío, así cómo en toda la región de Ñuble, además de en Coyhaique, la región de Aysén y en la provincia del Huasco, en la región de Atacama.

El monitoreo se mantiene sobre los caudales, mientras las precipitaciones seguirán durante la noche y la madrugada, por lo que las autoridades podrían realizar nuevos anuncios durante este viernes.

¿Cómo evolucionará el sistema frontal?

El periodísta Alejandro Sepúlveda explicó que "este sistema frontal con características de temporal, porque trae marejadas, vientos y la probabilidad de tormentas eléctricas asociados, se irá desplazando para abarcar la zona central".

Respecto de las precipitaciones, indicó que "va a llover intensamente hasta, por lo menos, las 4 o 5 de la madrugada. Luego, el sistema frontal va a ir desplazándose hacia el norte, pero el sábado vuelven las lluvias intensas".

Además, advirtió que durante este viernes también existe la posibilidad de que se registren tormentas eléctricas en la zona sur.