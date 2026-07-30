Michelle Bachelet queda cuarta en primera votación informal para la Secretaría General la ONU

30 jul. 2026 - 17:01 hrs.

¿Qué pasó?

La carrera para elegir a la próxima persona que encabezará la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) comenzó una etapa clave con la primera votación informal del Consejo de Seguridad.

En este primer sondeo, la expresidenta de Chile Michelle Bachelet se ubicó en el cuarto lugar entre las candidaturas que buscan asumir el máximo cargo del organismo a partir del próximo año.

La candidatura de Bachelet, quien también fue alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, participa sin el patrocinio formal del Estado de Chile.

Primer sondeo y próximos pasos

Los 15 países que integran el Consejo de Seguridad realizaron la encuesta para medir el respaldo inicial de los postulantes.

Según fuentes diplomáticas, los candidatos con mayor respaldo en esta primera ronda fueron la costarricense Rebeca Grynspan (10 votos), la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett (9), el argentino Rafael Grossi (7) y Michelle Bachelet, que quedó en el cuarto lugar, con seis votos para alentar su candidatura y cinco para desalentarla. De acuerdo con las fuentes, todos los aspirantes recibieron votos en contra.

El excanciller y exembajador ante la ONU, Heraldo Muñoz, señaló que "en agosto y más adelante habrá otras votaciones informales". Entre ellas, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad; Francia, China, Rusia, Estados Unidos y Reino Unido, emitirán sus preferencias en una papeleta distinta al resto de los integrantes del organismo.