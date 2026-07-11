Bachelet se reúne con el canciller de Bahréin en el marco de su despliegue internacional por su candidatura a la ONU

11 jul. 2026 - 18:13 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de su despliegue internacional con motivo de su candidatura a la Secretaría General de la ONU, este sábado la exPresidenta Michelle Bachelet (PS) se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Bahréin.

Bachelet se reúne con el canciller de Bahréin

"Hoy me reuní en Bahréin con el Ministro de Asuntos Exteriores, Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani", informó la dos veces mandataria chilena en la cuenta de Instagram que lanzó con motivo de su campaña al máximo cargo ejecutivo de las Naciones Unidas.

Bachelet sostuvo que su reunión con Al Zayani se dio "en un momento de profunda preocupación por los graves conflictos y tensiones que afectan a la región", en referencia a la guerra en el Golfo tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel a Irán.

"Fue una oportunidad para intercambiar visiones sobre los desafíos que enfrenta la comunidad internacional y reafirmar la importancia del diálogo, la diplomacia y el multilateralismo para contribuir a la construcción de soluciones compartidas, fortalecer la paz y resguardar la seguridad internacional", señaló respecto a los frutos del encuentro desarrollado en Manama.

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La importancia del Consejo de Seguridad

El encuentro de Bachelet en el reino árabe es importante al considerar que Bahréin forma parte hasta el año 2027 del Consejo de Seguridad, máximo órgano de la ONU que tiene un papel fundamental en la elección del próximo secretario general.

De hecho, a fines del mes pasado, Bachelet tuvo un encuentro a puerta cerrada con los representantes de los 15 países miembros de este órgano, entre los cuales se encuentran los cinco estados con poder de veto: China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia.

En dicha oportunidad, la exPresidenta calificó el encuentro como "muy positivo", explicando que hubo "una conversación muy fluida, donde he tenido la oportunidad, primero, de responder a sus preguntas, pero además dar a conocer mis propuestas sobre los problemas del mundo y además sobre el futuro de esta organización".

Paralelamente, Michelle Bachelet se ha reunido con dignatarios de cuatro de los países con derecho a veto del Consejo de Seguridad: el presidente francés, Emmanuel Macron; el vicepresidente chino, Han Zheng; la ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper; y el canciller ruso, Sergey Lavrov.

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