Bachelet valora reunión clave con el Consejo de Seguridad de la ONU: "Creo que ha sido un encuentro muy positivo"

01 jul. 2026 - 04:50 hrs.

¿Qué pasó?

La expresidenta Michelle Bachelet valoró la reunión que sostuvo el martes con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU), instancia considerada clave en el marco de su candidatura para convertirse en la próxima secretaria general del organismo.

La exmandataria participó en un encuentro realizado en Nueva York, donde presentó su visión sobre el futuro de la ONU y respondió las consultas de los representantes de los 15 países que integran el Consejo de Seguridad.

Bachelet destacó la reunión

Tras la cita, Bachelet agradeció en sus redes sociales la oportunidad de exponer ante el organismo y aseguró que la conversación se desarrolló en un ambiente favorable.

"Quiero agradecer la oportunidad de la reunión que he tenido hoy día con el Consejo de Seguridad, donde ha habido una conversación muy fluida", afirmó.

Además, agregó que "tuve la oportunidad de responder sus preguntas, pero además de dar a conocer mis propuestas sobre los problemas del mundo, y sobre el futuro de esta organización. Así que creo que ha sido un encuentro muy positivo".

Una instancia clave para su candidatura

Antes de la reunión, la expresidenta había manifestado en sus redes sociales que esperaba compartir su visión sobre el futuro de Naciones Unidas en un escenario internacional marcado por múltiples desafíos.

"En un contexto internacional marcado por profundas tensiones y desafíos globales, Naciones Unidas debe fortalecer su capacidad de prevenir conflictos, proteger a las personas, promover el desarrollo sostenible y defender los principios de la Carta", sostuvo.

La presentación ante el Consejo de Seguridad es considerada uno de los pasos más importantes de su candidatura, ya que los cinco miembros permanentes del organismo —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido— cuentan con poder de veto en el proceso de elección del próximo secretario general de Naciones Unidas.

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