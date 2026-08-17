Gobierno ingresa al Congreso dos nuevos proyectos por agenda de seguridad: Sanción a barricadas y Registro de ADN

17 ag. 2026 - 21:05 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno ingresó dos nuevos proyectos de ley, con suma urgencia, en el marco de la agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

Según consignó Emol, la primera iniciativa tipifica como delito las barricadas, modificando el Código Penal para fortalecer la protección de la libre circulación y los servicios de transporte.

Penas de cárcel por bloqueos de tránsito

El Ejecutivo propone sancionar con presidio menor en su grado mínimo a quien interrumpa u obstaculice de forma total o parcial la libre circulación.

Asimismo, se señala que no será necesario el uso violencia o intimidación para la configuración del delito, y se incluye una causal de exclusión cuando la interrupción u obstaculización provenga de accidente, desperfecto mecánico u otra causa justificada.

"La exigencia vigente de una interrupción 'completa' ha llevado a absoluciones pese a la existencia de obstáculos materiales relevantes —como ocurrió en una causa en que se mantuvo la circulación de un solo vehículo pese a existir una barricada—, y la restricción a la 'vía pública' ha dejado fuera hechos ocurridos en infraestructura tan sensible como la red del Metro de Santiago. El proyecto resuelve ambas limitaciones de manera directa y proporcionada", se indica.

Sistema Nacional de Registros de ADN

Por otro lado, el Gobierno ingresó un proyecto que crea el Sistema Nacional de Registros de ADN, que incorpora a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones, junto al Servicio Médico Legal (SML) y las instituciones públicas o privadas acreditadas, "como organismos habilitados para practicar los exámenes y pruebas biológicas destinados a determinar huellas genéticas".

Además, reconoce a Carabineros y a la PDI como organismos facultados para obtener huellas genéticas y para ingresar información al sistema. Junto con ello, se establece la obligación de las policías de no incorporar al Registro la huella genética de una víctima que se oponga a ello y se establece que deberán emitir la información al fiscal o al tribunal.