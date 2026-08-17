Medio sueldo por año trabajado: Así es la nueva propuesta de indemnización a todo evento que prepara el Gobierno

17 ag. 2026 - 13:06 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno del presidente José Antonio Kast continúa trabajando en un proyecto que modificaría el actual sistema de indemnización por años de servicio y que buscaría ser presentado durante los próximos meses.

La propuesta todavía se encuentra en elaboración y uno de sus principales objetivos sería ampliar el acceso a una compensación, independiente de la causal por la que termine la relación laboral.

En conversación con CNN Chile, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, explicó que una de las alternativas "es una cotización a cargo del empleador”, señaló el secretario de Estado. Según adelantó, el aporte sería cercano al 1,8% de las remuneraciones y se acumularía en una cuenta que generaría rentabilidad.

Uno de los principales cambios estaría en el monto de la indemnización. A diferencia del sistema actual, que contempla un mes de remuneración por año de servicio en determinadas causales, la propuesta establecería una cifra menor, pero que se entregaría independiente de la causal de término.

“Va a estar en torno al promedio de la OCDE. Esa es la propuesta que estamos trabajando: algo así como medio mes por año, pero a todo evento”, planteó Rau.

El ministro defendió la discusión señalando que el sistema vigente representa un costo elevado para las empresas. Como referencia, sostuvo que un trabajador con diez años de antigüedad puede acumular una indemnización equivalente a diez sueldos, mientras que el promedio de los países de la OCDE se ubicaría en torno a cuatro.

Rau también aclaró que la eventual modificación no tendría carácter retroactivo. “Los contratos actuales, obviamente, esto no es retroactivo. Es para contratos nuevos”, afirmó. Respecto de los plazos, anticipó que el Ejecutivo busca ingresar la iniciativa durante este año, posiblemente “en un mes o dos”.