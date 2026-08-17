¿Cuáles son las faltas por las que puede haber un descuento de sueldo?

17 ag. 2026 - 13:00 hrs.

Las ausencias laborales pueden tener un impacto directo en la liquidación de sueldo, pero no todas las inasistencias pueden ser tratadas de la misma manera. El descuento dependerá de las circunstancias de la ausencia y de si esta cuenta o no con una justificación válida.

Entre las situaciones que pueden generar un descuento se encuentran los días en que el trabajador debía prestar servicios y no concurrió sin una justificación válida.

También pueden descontar las horas de trabajo que no fueron realizadas cuando existe un atraso o un retiro anticipado que corresponda considerar para estos efectos.

Asimismo, las ausencias que no cuentan con un documento o autorización que las respalde deben ser revisadas antes de incorporar el descuento correspondiente en la liquidación de sueldo.

¿Qué situaciones no deben descontarse automáticamente?

Existen ausencias que cuentan con un respaldo o tienen un tratamiento específico, por lo que no deben ser consideradas automáticamente como inasistencias injustificadas.

Entre ellas se encuentran las licencias médicas debidamente emitidas y tramitadas, además de los feriados legales, descansos, permisos autorizados y otras situaciones contempladas por la normativa vigente.

¿Cómo se calcula el descuento?

De acuerdo con información de Talana, el software de recursos humanos, para los trabajadores remunerados mensualmente, el cálculo considera como base un período de 30 días. Por ello, para obtener el valor diario de la remuneración, se debe dividir el sueldo mensual por 30.

Por ejemplo, si una persona recibe un sueldo mensual de $900.000 y registra dos días de ausencia injustificada, el cálculo sería de $30.000 diarios, por lo que el descuento alcanzaría los $60.000.

De esta manera, el sueldo antes de otros descuentos quedaría en $840.000.

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