Bonos y beneficios en octubre: Revisa los aportes que puedes recibir y los requisitos para acceder

01 oct. 2026 - 10:00 hrs.

La llegada de octubre trae nuevas oportunidades para acceder a bonos y subsidios estatales destinados a distintos grupos de la población. Entre ellos se encuentran beneficios para trabajadores, adultos mayores y familias que cumplen determinadas condiciones socioeconómicas.

Algunos aportes se entregan automáticamente a quienes reúnen los requisitos, mientras que otros requieren postular o realizar trámites específicos. Estos son los beneficios que conviene revisar durante este mes.

Subsidio Unificado al Empleo

Desde el 1 de octubre comienza a regir el Subsidio Unificado al Empleo, un aporte administrado por el SENCE que busca incentivar la contratación formal. El beneficio reúne los anteriores Subsidio al Empleo Joven, Bono al Trabajo de la Mujer y Subsidio Previsional.

Entre sus requisitos está haber estado cesante durante seis meses consecutivos u ocho meses en total dentro de los últimos 18 meses. Además, el ingreso bruto mensual no puede superar los $1.245.494, equivalentes a 2,25 ingresos mínimos brutos. El aporte puede alcanzar hasta el 20% del sueldo bruto, con un mínimo de $13.839 mensuales para trabajadores dependientes.

Bono Bodas de Oro

Las parejas que cumplan 50 años de matrimonio pueden acceder al Bono Bodas de Oro, que desde el 1 de octubre de 2026 aumenta a $482.295 por pareja. El monto se divide en partes iguales, por lo que cada cónyuge recibe $241.148.

Para solicitarlo, la pareja debe cumplir las condiciones legales, entre ellas no estar divorciada ni separada judicialmente, pertenecer al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares y acreditar residencia en Chile durante al menos cuatro de los últimos cinco años. El trámite se puede realizar en ChileAtiende y existe un plazo de un año desde el aniversario para pedirlo.

Bono por Asistencia Escolar

Este beneficio está dirigido a familias participantes de Chile Seguridades y Oportunidades que tengan niños, niñas o adolescentes de entre 6 y 18 años estudiando en establecimientos reconocidos por el Estado.

El aporte alcanza los $10.000 mensuales por estudiante que registre una asistencia igual o superior al 85%. En octubre se paga el beneficio correspondiente a la asistencia de julio, debido al desfase de tres meses. No requiere postulación ni trámites adicionales para acreditar la asistencia, ya que esa gestión la realiza el Ministerio de Educación.

Bono de Protección

Las personas y familias que participan en Chile Seguridades y Oportunidades también pueden recibir el Bono de Protección, un aporte mensual que varía según el período de acompañamiento psicosocial.

Durante 2026, los montos establecidos son de $24.523 durante los primeros seis meses; $18.664 entre el séptimo y el duodécimo mes; $12.832 entre el mes 13 y el 18, y $22.007 entre el mes 19 y el 24. Es un beneficio no postulable, dirigido a quienes forman parte del subsistema y cumplen sus condiciones.

Cómo revisar qué beneficios te corresponden en octubre

Quienes quieran conocer los aportes estatales disponibles pueden consultar el sitio de ChileAtiende (clic acá para acceder) y utilizar sus servicios de orientación. También está disponible el Buscador de Beneficios de la Red de Protección Social, que permite identificar alternativas según edad, situación laboral y condiciones socioeconómicas.

Es importante considerar que no todos estos aportes se solicitan de la misma manera: algunos se entregan automáticamente al cumplir las condiciones, mientras que otros requieren realizar una postulación o trámite. Asimismo, la disponibilidad de un beneficio durante octubre no significa necesariamente que todos sus beneficiarios reciban un pago ese mes.

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