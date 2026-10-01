Abren postulaciones al Subsidio Unificado al Empleo: Estos son los montos estimados a recibir

01 oct. 2026 - 09:00 hrs.

Las postulaciones al Subsidio Unificado al Empleo (SUE) comenzarán este jueves 1 de octubre, una nueva ayuda estatal que busca fomentar el empleo formal entre jóvenes, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad. El beneficio contempla aportes económicos tanto para trabajadores como para empleadores.

De acuerdo con la información publicada en la Ventanilla Única Social, el trámite estará disponible desde las 9:00 horas y será gratuito. El subsidio tendrá una duración de 12 meses continuos, que se extenderá a 15 meses para las personas con discapacidad.

¿Quiénes pueden postular al Subsidio Unificado al Empleo?

El beneficio está dirigido a personas que pertenezcan a alguno de estos grupos:

Jóvenes de entre 18 y 24 años, 11 meses y 30 días.

Mujeres de entre 25 y 54 años, 11 meses y 30 días.

Personas mayores de 55 años.

Personas mayores de 18 años con discapacidad inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad.

Además, se exige tener una renta bruta mensual inferior a 2,25 ingresos mínimos mensuales, equivalente a aproximadamente $1.190.250 según la ficha del beneficio.

También se debe acreditar un mínimo de seis meses continuos u ocho discontinuos de desempleo durante los 18 meses anteriores a la postulación y pertenecer al 40% de hogares más vulnerables del Registro Social de Hogares. Este último requisito no se exige a quienes están inscritos en el Registro Nacional de la Discapacidad.

¿Cuáles son los montos que entrega el subsidio?

El monto mensual dependerá de la renta bruta del trabajador. Según la ficha oficial, los aportes se distribuyen de la siguiente manera:

Renta igual o inferior a $529.000: el subsidio puede ir entre $13.225 y $52.900 mensuales. Por ejemplo, una persona que gana $300.000 recibiría $30.000.

Renta superior a $529.000 e inferior a $661.250: el aporte es de $52.900 mensuales.

Renta superior a $661.250 e inferior a $1.190.250: el subsidio disminuye progresivamente, desde $52.900 hasta $13.225 mensuales. Por ejemplo, una persona con una renta de $900.000 obtendría $29.025.

¿Cómo se postula al SUE?

El trámite se podrá realizar en línea, tanto por trabajadores como por empleadores. Los trabajadores deberán ingresar con su ClaveÚnica, completar la información solicitada y seguir las instrucciones de la plataforma. En tanto, los empleadores que postulen en representación de sus trabajadores deberán hacerlo con su Clave Tributaria.

El Subsidio Unificado al Empleo reemplaza al Subsidio al Empleo Joven, al Bono al Trabajo de la Mujer y al Subsidio Previsional a los Trabajadores Jóvenes. La ficha indica que las postulaciones estarán disponibles durante todo el año, por lo que no será necesario esperar una convocatoria específica para realizar el trámite.

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