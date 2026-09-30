Minera Sierra Gorda busca trabajadores en Chile: Revisa las vacantes disponibles y cómo postular

30 sept. 2026 - 18:00 hrs.

La empresa minera Sierra Gorda SCM, dedicada principalmente a la extracción de cobre en Chile, mantiene abiertas nuevas oportunidades laborales para quienes buscan incorporarse a sus operaciones.

Las ofertas están disponibles tanto para desempeñarse en la región de Antofagasta, donde se encuentran sus operaciones, como para su oficina ubicada en la Región Metropolitana.

La mayoría de los puestos corresponden a profesionales de distintas áreas de ingeniería y contemplan jornadas de trabajo full time.

¿Cuáles son las vacantes disponibles?

Al 30 de septiembre de 2026, Sierra Gorda SCM cuenta con las siguientes ofertas laborales:

Eléctrico Instrumentalista : Región de Antofagasta.

: Región de Antofagasta. Ingeniero de Categoría Senior : Región Metropolitana.

: Región Metropolitana. Electromecánico : Región de Antofagasta.

: Región de Antofagasta. Jefe de planificación: Región de Antofagasta.

¿Cómo postular a las ofertas de Sierra Gorda?

Las personas interesadas pueden revisar todas las vacantes disponibles en el sitio web de la compañía minera (en este enlace).

Una vez dentro, se desplegará el listado de ofertas, que puede ser filtrado según palabra clave y área de trabajo.

Para conocer los requisitos y detalles de cada puesto, es necesario seleccionar el nombre de la vacante. Allí se podrá revisar la información correspondiente al cargo y al proceso de selección.

Si la persona cumple con los requisitos y desea iniciar la postulación, debe seleccionar la opción “ingresar” e iniciar sesión con su cuenta de Laborum. En caso de no tener una, también puede registrarse directamente en esa página.

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