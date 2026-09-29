Abastible busca nuevos trabajadores: Revisa las vacantes disponibles y cómo postular

29 sept. 2026 - 18:00 hrs.

Abastible lanzó una nueva convocatoria de empleo, con al menos ocho vacantes para personas interesadas en sumarse a la empresa.

La oferta reúne puestos ligados a áreas como tecnología, negocios, clientes y comercial, además de especialidades relacionadas con energía y procesos.

Los cargos están distribuidos principalmente en Santiago, pero también figuran ciudades como Concepción.

Las funciones van desde la gestión y operación comercial hasta labores asociadas a la transformación del negocio y los cambios que enfrenta el sector energético.

¿Cuáles son las ofertas laborales disponibles?

Entre las oportunidades disponibles se encuentran:

¿Cómo postular?

Quienes estén interesados pueden ingresar directamente a la publicación correspondiente en LinkedIn, donde encontrarán información sobre las funciones del cargo, los requisitos y la experiencia requerida.

Una vez identificada la vacante de interés, los postulantes pueden completar el proceso a través de la plataforma, ingresando los antecedentes solicitados y adjuntando su currículum.

Las vacantes son limitadas y pueden cerrarse a medida que avancen los procesos de selección. Por esto, se recomienda revisar cada publicación antes de postular.

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