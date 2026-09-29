Abastible busca nuevos trabajadores: Revisa las vacantes disponibles y cómo postular
- Por Ariel Araya
Abastible lanzó una nueva convocatoria de empleo, con al menos ocho vacantes para personas interesadas en sumarse a la empresa.
La oferta reúne puestos ligados a áreas como tecnología, negocios, clientes y comercial, además de especialidades relacionadas con energía y procesos.
Los cargos están distribuidos principalmente en Santiago, pero también figuran ciudades como Concepción.
Las funciones van desde la gestión y operación comercial hasta labores asociadas a la transformación del negocio y los cambios que enfrenta el sector energético.
¿Cuáles son las ofertas laborales disponibles?
Entre las oportunidades disponibles se encuentran:
- Jefe/a de Comercialización Eléctrica: Postula aquí
- Analista de Estrategia de Servicio: Postula aquí
- Ingeniero/a de Procesos de Calidad: Postula aquí
- Jefe/a de Soluciones Energéticas (Concepción): Postula aquí
- Jefe/a de Planificación Comercial Hogar: Postula aquí
- Analista de Planificación Comercial Hogar: Postula aquí
- Líder Customer Insights: Postula aquí
- Ingeniero/a de Estudios Seguridad Vial: Postula aquí
¿Cómo postular?
Quienes estén interesados pueden ingresar directamente a la publicación correspondiente en LinkedIn, donde encontrarán información sobre las funciones del cargo, los requisitos y la experiencia requerida.
Una vez identificada la vacante de interés, los postulantes pueden completar el proceso a través de la plataforma, ingresando los antecedentes solicitados y adjuntando su currículum.
Las vacantes son limitadas y pueden cerrarse a medida que avancen los procesos de selección. Por esto, se recomienda revisar cada publicación antes de postular.
Leer más de