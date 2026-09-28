PGU: Estas son las dos razones por las que pueden suspender los pagos

28 sept. 2026 - 07:00 hrs.

Recibir la Pensión Garantizada Universal (PGU) no significa que el pago esté asegurado de manera indefinida. El beneficio puede ser suspendido si se presenta alguna de las dos situaciones establecidas por el Instituto de Previsión Social (IPS).

Las causales están relacionadas con el cobro de la pensión y con la entrega de información que el organismo pueda solicitar para verificar que se mantienen las condiciones para recibirla.

No cobrar la PGU durante seis meses

La primera causal se configura cuando una persona beneficiaria deja de cobrar la PGU durante seis meses consecutivos.

En ese caso, el pago puede ser suspendido. La persona tendrá otros seis meses, contados desde la resolución que ordena la suspensión, para solicitar la reactivación del beneficio.

Si no realiza esa solicitud dentro de ese período, el beneficio se extingue.

No entregar antecedentes solicitados por el IPS

La segunda situación ocurre cuando el IPS solicita antecedentes para acreditar que la persona mantiene los requisitos de la PGU y estos no son entregados dentro del plazo establecido.

El beneficiario dispone de tres meses para presentar la documentación solicitada.

La ficha de ChileAtiende establece que, ante el rechazo o la suspensión del beneficio, la persona puede presentar un reclamo ante el IPS dentro de cinco días hábiles, contados desde la notificación correspondiente.

¿Cuándo se puede extinguir la PGU?

La suspensión no es la única situación contemplada para el beneficio. ChileAtiende también establece causales de extinción, es decir, situaciones en que la persona deja de recibir la PGU definitivamente.

Entre ellas se encuentran:

El fallecimiento de la persona beneficiaria.

Permanecer fuera de Chile por un período superior a 180 días, continuos o discontinuos, durante un año calendario.

Entregar antecedentes falsos, incompletos o erróneos para acreditar el cumplimiento de los requisitos.

Pasar a formar parte del 10 % más rico de la población de Chile.

Si la PGU fue extinguida por estar más de 180 días fuera de Chile, podrás solicitarla nuevamente cuando acredites, además de los otros requisitos, una residencia de al menos 270 días inmediatamente anterior a la fecha de la nueva solicitud.

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