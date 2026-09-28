Precio del petróleo se dispara tras rechazo de Trump a oferta iraní de tregua
- Por AFP | Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Los precios del petróleo subieron fuertemente este lunes en el comercio asiático, con un alza de más de 3% en el Brent, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó una oferta iraní de una tregua de siete días en la guerra de Oriente Medio.
Irán planteó la semana pasada en la ONU un plan para detener las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz, lo que facilitaría el suministro de petróleo en el mundo.
Sin embargo, Trump rechazó la propuesta al señalar que los iraníes "quieren llegar a un acuerdo, pero no es el acuerdo que yo quiero hacer".Ir a la siguiente nota
Los precios del petróleo cayeron tras la oferta iraní, pero el lunes repuntaron por el rechazo de Trump.
El petróleo Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía 3,1% a 107,51 dólares el barril.
Su equivalente estadounidense, West Texas Intermediate, subía 2,1% a 94,32 dólares el barril.
Ormuz es una ruta clave para el transporte de hidrocarburos de los países del Golfo, y ha estado generalmente bloqueado por Irán desde el inicio de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero.
La situación se agravó con el bloqueo del estrecho de Bab el Mandeb por parte de los hutíes proiraníes de Yemen, que han impedido el tránsito de petróleo de Arabia Saudita.
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