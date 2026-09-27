Trump dice que sospechosos de terrorismo querían causar "grandes daños" en base británica que alberga tropas estadounidenses

27 sept. 2026 - 18:22 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy domingo que las cinco personas detenidas por cargos relacionados con terrorismo en el Reino Unido tenían como objetivo causar daños significativos a la base británica que alberga tropas y aeronaves estadounidenses.

"Estamos investigándolos. Querían causar grandes daños en nuestra base, y trabajar con los británicos funcionó muy bien", declaró Trump a periodistas al llegar a Chicago para un torneo de golf.

"Los vigilábamos desde hace mucho tiempo, y los atrapamos", sentenció el mandatario luego que la policía del Reino Unido declaró un "incidente grave" y ordenó la evacuación de varias viviendas cercanas a una base militar en el oeste de Inglaterra utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Detenidos cinco sospechosos: "Preparar acto terrorista"

La policía británica anunció que investiga un "incidente grave" ocurrido el domingo cerca de una base militar utilizada por la Fuerza Aérea estadounidense en el oeste de Inglaterra, en cuyas inmediaciones fueron detenidos cinco sospechosos de "preparar un acto terrorista".

El primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, reaccionó en la red social X, afirmando que "la seguridad de la población" constituye su "máxima prioridad".

"Quiero que todos sepan que siempre tomaremos todas las medidas necesarias para proteger a los habitantes y garantizar la seguridad de nuestro país", añadió.

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