Ministro Arrau defiende adhesión de Chile al Escudo de las Américas: "Si se firmara un tratado, tiene que pasar por el Congreso"

25 sept. 2026 - 13:49 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, llamó a actuar con "prudencia, cautela y calma" frente a las críticas surgidas tras la adhesión de Chile al denominado Escudo de las Américas de Donald Trump.

La autoridad respondió a los cuestionamientos de los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric, quienes pidieron al Presidente José Antonio Kast reconsiderar la incorporación de nuestro país a la iniciativa.

Arrau aclaró que se trata de un acuerdo y no un tratado, y que todavía es necesario conocer más antecedentes y esperar cómo avanzará el mecanismo antes de definir sus alcances.

"Eso tiene que pasar por el Congreso"

"Lo que ha suscrito el Presidente (Kast) es una declaración de intención para avanzar en este Escudo de las Américas, que va a ser un reforzamiento del combate al crimen organizado en materias económicas, policiales y de soberanía", explicó el secretario de Estado.

La autoridad describió la firma del documento como "un compromiso de seguir avanzando", y aseguró que "por supuesto, si el día de mañana se firmara (como) un tratado, por norma eso tiene que pasar por el Congreso".

"Si esto desemboca el día de mañana en cosas de mayor profundidad con Cancillería y con otros ministerios, se irá dando a conocer y haciendo las bajadas", agregó.

El ministro defendió, además, la cooperación entre países para enfrentar al crimen organizado, señalando que "es una realidad presente en Chile" y que se trata de un fenómeno que "no respeta fronteras".

Finalmente, Arrau calificó la adhesión como "un primer paso de un largo camino" y afirmó que los eventuales avances serán informados progresivamente.

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