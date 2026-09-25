Muere Bob Pettit a los 93 años, leyenda de la NBA y primer MVP de la historia

25 sept. 2026 - 02:26 hrs.

¿Qué pasó?

El mundo del básquetbol está de luto. Bob Pettit, leyenda de la NBA y primer jugador en recibir el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la liga, murió a los 93 años.

La noticia fue confirmada el jueves por la Universidad Estatal de Luisiana (LSU), institución de la que fue alumno. La universidad informó que Pettit falleció el miércoles, aunque no entregó detalles sobre la causa de su muerte.

Pettit marcó una época durante su carrera profesional. Fue seleccionado en 11 oportunidades para el Juego de las Estrellas y terminó convirtiéndose en el máximo anotador histórico de la NBA durante su época.

Uno de los momentos más recordados de su trayectoria ocurrió en 1958, cuando lideró a los Hawks de San Luis hasta el título de la NBA frente a los Boston Celtics.

En el sexto y definitivo partido de aquella serie, Pettit tuvo una actuación histórica al anotar 50 puntos en el triunfo por 110-109 de los Hawks. La franquicia actualmente tiene su sede en Atlanta y no ha vuelto a conquistar el campeonato desde entonces.

Una carrera llena de hitos

Pettit fue elegido MVP de la NBA en 1956 y nuevamente en 1959. Además, ingresó al Salón de la Fama del Baloncesto en 1971, donde fue reconocido como un “verdadero gigante del deporte”.

La NBA destacó su impacto en la historia de la competición y recordó varios de sus hitos.

En un comunicado, la liga resaltó al alero de 2,06 metros “por elevar el listón de la excelencia al ser el primer MVP de la liga, el primer jugador en alcanzar los 20.000 puntos y el primero en ganar cuatro veces el MVP del Partido de las Estrellas”.

Desde LSU también destacaron su legado y señalaron que Pettit “estableció estándares difíciles de igualar en el baloncesto profesional”, además de resaltar “su finura y su fuerza, que lo hacían extremadamente difícil de detener”.