Ministro Barros aclara eventual llegada de tropas estadounidenses a Chile: "Tenemos capacidad para..."

24 sept. 2026 - 22:10 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Defensa, Fernando Barros, abordó la relación de Chile con Estados Unidos y defendió la participación del país en instancias de cooperación internacional, en medio de las interrogantes sobre los alcances del denominado Escudo de las Américas.

En conversación con la periodista de Meganoticias Constanza Santa María, el secretario de Estado fue consultado por sus declaraciones sobre la relación con Washington y por la posibilidad de que tropas estadounidenses participen en ejercicios o acciones militares en territorio nacional.

Frente a ese escenario, Barros sostuvo que una eventual presencia de efectivos estadounidenses estaría vinculada a actividades de cooperación y trabajo conjunto, descartando que eso signifique una participación en operaciones militares en Chile.

Barros descarta operaciones militares de EEUU en territorio nacional

Uno de los principales puntos abordados durante la entrevista fue la posibilidad de que Chile reciba tropas estadounidenses para realizar ejercicios militares o participar en eventuales ataques contra organizaciones criminales.

Al respecto, el ministro planteó que, en caso de concretarse alguna actividad conjunta, esta podría desarrollarse en el marco de instancias de cooperación entre ambos países. En esa línea, mencionó la posibilidad de que Estados Unidos participe en actividades como la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) o en ejercicios conjuntos.

Según explicó, una eventual participación se daría en calidad de amigos y colegas de trabajo conjunto, y no como parte de una actividad militar en territorio nacional. Barros también recalcó que Chile cuenta con las capacidades necesarias para enfrentar sus propios desafíos y resolver sus problemas, sin que ello implique la necesidad de una intervención militar extranjera.

La declaración se produce en medio de las consultas sobre los alcances de la cooperación con Estados Unidos y el eventual desarrollo de actividades vinculadas al combate contra el crimen organizado y los carteles.

Defiende el Escudo de las Américas

Durante la conversación, el titular de Defensa también defendió el Escudo de las Américas, iniciativa de coordinación y cooperación regional en materias de seguridad. Barros sostuvo que esta instancia debe entenderse en el marco del trabajo conjunto entre países y no como un compromiso automático de participación en operaciones militares.

En una entrevista previa con Meganoticias, el ministro había señalado que el Escudo de las Américas corresponde a un acuerdo político de coordinación y colaboración, diferenciándolo de otras iniciativas que podrían contemplar acciones de carácter militar.

En ese contexto, la autoridad ha planteado que cualquier eventual compromiso de Chile en operaciones militares debe ajustarse a la legislación nacional y a los procedimientos institucionales correspondientes.

Barros aborda sus dichos sobre EEUU y el "baile apretado"

Otro de los temas consultados por Constanza Santa María fueron las declaraciones del ministro sobre la relación entre Chile y Estados Unidos, particularmente su referencia a que, en ocasiones, a los países les toca "bailar apretado".

Al ser consultado por sus dichos, Barros hizo referencia a los discursos y planteamientos realizados en Cuzco y Panamá en el marco de las iniciativas de cooperación contra los carteles. Desde la perspectiva de Defensa, el secretario de Estado describió el lenguaje utilizado en esas instancias como un lenguaje "apretado", en referencia al tono de los planteamientos vinculados a la cooperación militar y al combate contra el crimen organizado.

Sus declaraciones se dan en medio del debate sobre los alcances de la relación bilateral y las condiciones bajo las cuales Chile podría participar en iniciativas impulsadas por Estados Unidos. La autoridad ha sostenido que la cooperación internacional debe desarrollarse respetando la soberanía nacional y las atribuciones de las instituciones chilenas.