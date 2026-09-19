"Nunca bajar la guardia": Exministro de Defensa analiza la respuesta que debería tener Chile ante el rearme de Argentina

19 sept. 2026 - 15:40 hrs.

¿Qué pasó?

En este Día de las Glorias del Ejército, Meganoticias Siempre Juntos conversó con el exministro de Defensa, Francisco Vidal (PPD), quien analizó el rearme de Argentina en medio de las sucesivas "provocaciones" del país trasandino a Chile.

En los últimos meses, la nación vecina adquirió 24 jets de combate F-16 y analiza actualmente la adquisición de submarinos y fragatas, una cuestión a la que, según Vidal, no hay que dejar de ponerle atención.

"Nunca bajar la guardia"

En un contexto general, el ministro de Michelle Bachelet explicó que actualmente Argentina se encuentra "repotenciando" sus Fuerzas Armadas, luego de que los gobiernos democráticos tras la dictadura (1976-1983) se dedicaran principalmente a "perseguir a los criminales" y "castigaran a las instituciones".

"En consecuencia, efectivamente las Fuerzas Armadas argentinas (...) fueron disminuyendo su potencial hasta lo increíble y lo que está haciendo Milei es reportencias a las Fuerzas Armadas argentinas", le comentó Vidal al periodista Luis Ugalde.

Sin embargo, el extitular de Defensa sostuvo que el problema de esta política es que "las repotencia en una situación en que reivindica nuevamente las Malvinas, en su cadena nacional en la noche que vino para Chile, y también en el conjunto de provocaciones hacia nosotros".

Tras enumerar una serie de controversias, como la polémica por la plataforma continental, la instalación de paneles solares en territorio nacional, las dudas sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes o "la guinda de la torta" con el canciller argentino declarando que su país era "bioceánico", Vidal analizó la política de defensa de Chile.

En esta parte de su análisis, el militante del PPD explicó que "lo interesante es que Chile tiene una política de financiamiento estable en el tiempo que no depende del ciclo económico", a diferencia de lo que pasa con el país trasandino.

Bajo ese contexto, Vidal sostuvo que "lo que tenemos que hacer en Chile frente, en mi opinión, a estas provocaciones argentinas es que responda la Cancillería con la sobriedad de siempre, con la prudencia de siempre, pero ojo, ciudadanos, nunca, nunca bajar la guardia en nuestro poder de disuasión".

"Lo importante es la disuasión: la capacidad defensiva que le dice al vecino provocador o agresivo que si se lanza le va a ir mal. Esa es, en español, la política de defensa de Chile", dijo finalmente sobre cómo nuestro país debería responder a Argentina.

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