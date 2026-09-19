Presidente Kast y señal de la Parada Militar 2026 en medio de controversias con países vecinos: "Marcar la soberanía chilena"

19 sept. 2026 - 15:05 hrs.

¿Qué pasó?

Tras la finalización de la Parada Militar 2026, el Presidente José Antonio Kast entregó unas palabras y agradeció a las Fuerzas Armadas, especialmente en materia de seguridad.

“Hoy día lo que más agradecemos a nuestras Fuerzas Armadas es la colaboración que han tenido permanente para garantizar la seguridad de nuestras fronteras”, señaló el Mandatario en medio de controversias con países vecinos.

En esa línea, Kast resaltó el trabajo de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y su labor para “marcar la soberanía chilena desde el extremo norte al extremo sur... Acá hay disciplina y patriotismo y eso merece nuestro reconocimiento".

La máxima autoridad del país también se refirió a su próximo viaje a Estados Unidos, donde participará en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ese contexto, sostuvo que “Chile está dispuesto a colaborar con todas las naciones para superar dramas como la pobreza, como el combate al narcotráfico y el crimen organizado”.

Asimismo, afirmó que “Chile ha vuelto a ser un país que se inserta en el mundo con normas claras”.

Finalmente, Kast volvió a agradecer a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas por su participación en la jornada y destacó especialmente la presentación de la banda militar, calificándola como “un orgullo”.

¿Qué se celebra en Fiestas Patrias?

El 18 de septiembre se conmemora la realización de la Primera Junta Nacional de Gobierno, hecho que ocurrió en dicha fecha del año 1810 y que marcó el inicio del proceso de independencia de Chile.

El camino para que el país lograra su emancipación fue de casi ocho años, ya que fue recién el 12 de febrero de 1818 cuando se firmó el Acta de Independencia de Chile.

En tanto, el día 19 de septiembre se conmemora el Día de las Glorias del Ejército, un homenaje a los soldados que participaron en distintas batallas históricas protegiendo al país y que es un feriado legal desde el año 1915.

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