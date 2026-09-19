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URGENTE: Señal en vivo: Parada Militar 2026

Nacional

Parada Militar: Presidente Kast brinda con chicha en cacho junto al Club de Huasos Gil Letelier

¿Qué pasó?

La Parada Militar 2026 ya está en curso y, como es tradición, el Club de Huasos Gil Letelier se hizo presente en el Parque O'Higgins.

Y su presencia no fue menor, pues llegaron con chicha en cacho para que el Presidente José Antonio Kast diera el primer brindis de la ceremonia. Y así lo hizo el mandatario.

Posteriormente, se le entregó flores a la primera dama, María Pia Adriazola, para posteriormente seguir con tres pies de cuecas.

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¿Qué se celebra en Fiestas Patrias?

El 18 de septiembre se conmemora la realización de la Primera Junta Nacional de Gobierno, hecho que ocurrió en dicha fecha del año 1810 y que marcó el inicio del proceso de independencia de Chile.

El camino para que el país lograra su emancipación fue de casi ocho años, ya que fue recién el 12 de febrero de 1818 cuando se firmó el Acta de Independencia de Chile.

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En tanto, el día 19 de septiembre se conmemora el Día de las Glorias del Ejército, un homenaje a los soldados que participaron en distintas batallas históricas protegiendo al país y que es un feriado legal desde el año 1915.

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