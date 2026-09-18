Parada Militar: A qué hora se realizará este año 2026

18 sept. 2026 - 15:00 hrs.

¿Qué pasó?

Las Fiestas Patrias entran en su cuenta regresiva y los preparativos para la Gran Parada Militar 2026 ya se sienten en la capital. Como es tradición cada 19 de septiembre, las Fuerzas Armadas y de Orden se desplegarán en la elipse del Parque O’Higgins en Santiago para conmemorar las Glorias del Ejército.

Esta edición tendrá un carácter particular en el plano institucional, ya que será la primera Parada Militar encabezada por el Presidente José Antonio Kast desde su llegada a La Moneda.

¿A qué hora comienza la Parada Militar 2026?

Meganoticias.cl pudo averiguar que el inicio del desfile en el Parque O'Higgins está programado tradicionalmente para las 11:30 horas del sábado 19 de septiembre, momento en que el jefe de Estado arriba a la elipse para recibir los honores de rigor y autorizar el comienzo de la ceremonia ante la presencia de autoridades civiles y militares.

Debut inédito y ensayos

Una de las grandes novedades que marcará el desfile de este año será la incorporación oficial de Gendarmería de Chile, institución que marchará por primera vez en la historia de esta ceremonia. La invitación fue extendida por el comandante en jefe del Ejército, general Pedro Varela, al director nacional de la entidad, Rubén Pérez, contemplando un contingente de hasta 300 efectivos.

El desfile ya comenzó a tomar forma. El pasado lunes 31 de agosto, delegaciones del Ejército realizaron sus primeros ensayos en la elipse, con la participación de la Gran Banda Instrumental y estudiantes de la Escuela de Suboficiales. Mientras que, el 3 de septiembre, miembros de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) iniciaron sus ensayos para afinar los detalles de cara al próximo 19 de septiembre.