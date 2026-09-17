Beneficio por Años Cotizados: ¿Desde qué edad se recibe el aporte?

17 sept. 2026 - 10:00 hrs.

El sistema de protección previsional incorpora el Beneficio por Años Cotizados, una asignación económica diseñada para aumentar las pensiones de las personas que registran una trayectoria laboral con aportes al sistema de pensiones. Esta ayuda es gestionada por el Instituto de Previsión Social (IPS) e informada a través de ChileAtiende.

Uno de los puntos clave para comprender este derecho es entender a partir de qué momento y a qué edad se comienza a recibir.

La edad mínima para recibir el beneficio

Para comenzar a cobrar el Beneficio por Años Cotizados, es requisito obligatorio tener 65 años de edad o más, una condición que aplica de manera igualitaria tanto para mujeres como para hombres.

Es relevante distinguir entre la edad legal de jubilación y la edad para percibir este bono. Mientras que la ley chilena permite que las mujeres se pensionen desde los 60 años y los hombres a los 65 años, este beneficio adicional se activa únicamente una vez que la persona ha cumplido los 65 años.

Personas que cumplen 65 años ya estando pensionadas : Comienzan a recibir el aporte a contar del mismo mes en que cumplen los 65 años.

: Comienzan a recibir el aporte a contar del mismo mes en que cumplen los 65 años. Personas que se pensionan con 65 años o más: Reciben el beneficio desde su primera pensión, incluyendo los pagos retroactivos si correspondiese.

Requisitos de tiempo cotizado

Además de alcanzar la edad límite de 65 años, el afiliado debe estar pensionado por vejez o invalidez bajo el Decreto Ley N° 3.500 (AFP o compañías de seguros de vida) y acreditar un periodo mínimo de aportes previsionales:

Mujeres : Se les exige un piso inicial de 120 meses cotizados (10 años). Este requisito irá aumentando de manera progresiva hasta alcanzar los 180 meses (15 años) de cotización.

: Se les exige un piso inicial de 120 meses cotizados (10 años). Este requisito irá aumentando de manera progresiva hasta alcanzar los 180 meses (15 años) de cotización. Hombres: Requieren acreditar un mínimo de 240 meses cotizados (20 años).

El cálculo reconoce hasta un máximo de 300 meses de cotizaciones (25 años), continuos o discontinuos.

¿A cuánto equivale el pago mensual?

El monto del Beneficio por Años Cotizados se determina en Unidades de Fomento (UF) y se liquida mes a mes junto con la pensión regular.

Por cada 12 meses (1 año) de cotizaciones acreditadas, el beneficiario suma 0,1 UF mensuales. El tope del beneficio es de 2,5 UF al mes, lo que equivale a haber registrado 25 años de aportes.

Si la persona agota los fondos de su cuenta de capitalización individual y queda con saldo cero, seguirá recibiendo este aporte de manera ininterrumpida.

Consulta y verificación del pago

Al tratarse de un beneficio automático, no requiere un proceso de postulación presencial ni digital. Para confirmar la asignación del monto, los usuarios pueden ingresar al sitio oficial de ChileAtiende con su RUT y fecha de nacimiento, o acceder mediante su ClaveÚnica para revisar la resolución emitida por el IPS con el detalle específico del cálculo.

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