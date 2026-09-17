Hijo de Jorge Valdivia protagonizó divertido momento al hablar de la vida amorosa de su padre

17 sept. 2026 - 10:17 hrs.

Jorge Valdivia, hijo menor del exfutbolista y Daniela Aránguiz, sorprendió recientemente al aparecer en una campaña publicitaria para una reconocida marca deportiva, instancia en la que habló sobre sus gustos personales y también dejó una inesperada referencia a la vida sentimental de su padre.

El adolescente de 16 años se ha mantenido alejado de la exposición mediática, siguiendo la decisión que Daniela Aránguiz ha manifestado en distintas ocasiones de no exponer públicamente a sus hijos, debido a que ellos no tendrían interés en formar parte del mundo televisivo.

Sin embargo, esta vez Jorge Junior conversó sobre sus gustos musicales y sus looks y, en medio de la entrevista, aprovechó de bromear sobre la nueva etapa sentimental que vive el exseleccionado nacional.

La broma que lanzó sobre su padre

Durante la conversación, el adolescente contó que entre sus preferencias musicales se encuentra principalmente el género urbano, aunque aseguró que también disfruta de otros estilos, incluida la cumbia, gusto que heredó precisamente de su padre.

Fue en ese contexto en el que hizo una particular referencia al romance que actualmente mantiene Jorge Valdivia con la periodista y empresaria Priscilla “Titi” Armenakis.

“Ahora que está pololeando… música romántica”, lanzó Jorge Junior, provocando risas entre los entrevistadores.

La espontánea frase hizo alusión a la relación que el exfutbolista mantiene desde hace algunos meses con Armenakis.

El propio Valdivia también habló de su hijo

El momento no quedó solamente en la broma del adolescente. Jorge Valdivia también participó de la conversación y reveló un detalle sobre la vida sentimental de su hijo.

Según contó el exjugador, Jorge Junior también se encuentra saliendo con una joven, quien incluso ya habría visitado su casa.

La situación llevó a que Valdivia comentara, con humor, cómo ha asumido su rol frente a la relación de su hijo y qué ocurre cuando se trata de su hija mayor, Agustina.

Consultado sobre cómo es como suegro, el exfutbolista respondió que es “entretenido”, aunque reconoció que su postura cambia cuando se trata de su primogénita: “Con el pololo de mi hermana (Agustina) no”, expresó Jorge Junior durante el intercambio.

“Sabemos los hijos que tenemos”

Pese a la diferencia que planteó entre ambas situaciones, Jorge Valdivia descartó ser una persona celosa con sus hijos y aseguró tener claridad respecto de la personalidad de ellos: “No, sabemos los hijos que tenemos”, afirmó el exfutbolista.

La aparición de Jorge Junior llamó especialmente la atención debido a que, a diferencia de sus padres, el adolescente se ha mantenido generalmente fuera de la exposición pública.

Esta vez, sin embargo, no solo mostró parte de sus gustos personales, sino que también protagonizó un distendido momento junto a su padre al bromear sobre su actual relación sentimental.

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