Comienzan fondas del Parque O'Higgins: revisa precios y horarios del 17 de septiembre

17 sept. 2026 - 07:05 hrs.

La Gran Fonda de Chile comenzará sus celebraciones de Fiestas Patrias el jueves 17 de septiembre en el Parque O’Higgins, dando inicio a cuatro jornadas de música y tradiciones.

La primera fecha tendrá a Santa Feria y Sinaka como protagonistas de la programación musical anunciada para el escenario principal.

La jornada también contará con un Cuecódromo, espacio que estará disponible durante los cuatro días del evento y que busca mantener presente una de las tradiciones características de estas fechas.

Horarios y entradas

El horario para el jueves 17 será desde las 12:00 hasta las 02:00 horas, permitiendo disfrutar de la programación durante toda la tarde y parte de la madrugada.

En cuanto a las entradas, el valor vigente para público general es de $14.950 por persona. Este precio corresponde a la Preventa 3 e incluye el cargo por servicio.

Para niños entre 6 y 12 años y adultos mayores de 65 años, el precio es de $11.500 por jornada, también con el cargo por servicio incluido.

Quienes quieran llegar en automóvil también pueden comprar anticipadamente el estacionamiento, cuyo valor informado es de $13.800.

Las entradas para el jueves 17 se pueden adquirir online a través de Ticketplus. El sistema permite seleccionar la jornada y completar el proceso de compra directamente en la plataforma.

Compra entradas para el jueves 17 en Ticketplus