Más de 400 mil vehículos saldrán de RM: Plan de contingencia con peaje "a luca"

17 sept. 2026 - 07:08 hrs.

¿Qué pasó?

Las autoridades esperan que más de 400 mil vehículos salgan de la Región Metropolitana con motivo de Fiestas Patrias, para lo cual implementó un plan de contingencia con las tradicionales medidas como el peaje "a luca".

Además, Carabineros estará desplegado a nivel nacional mediante el servicio Ruta Segura, reforzando la prevención y seguridad en las principales rutas. En Fiestas Patrias de 2025 fallecieron 24 personas en siniestros viales.

Horarios del peaje rebajado a $1.000 para vehículos livianos

Este jueves 17 se aplicará el peaje rebajado a 1.000 pesos para vehículos livianos de 7:00 a 13:00 horas en la Ruta 68 (Peajes Lo Prado y Zapata, en dirección a la costa); en la Ruta 5 Sur (Peaje Nueva Angostura, en ambos sentidos) y en la Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas, en ambos sentidos).

La medida se repetirá el viernes 18 entre las 07:00 y 10:00 horas en los mismos peajes de la Ruta 68 y Ruta 5 Norte.

Rebajas y restricción de tránsito para camiones

También habrá medidas especiales para camiones de dos o más ejes. Este jueves 17 y mañana viernes 18, Entre las 00:00 y las 07:00 horas, habrá tarifa rebajada en un 50% en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68 (sentido hacía la costa), en el peaje Las Vegas de la Ruta 5 norte (ambos sentidos) y en el peaje Nueva Angostura de la Ruta 5 sur (ambos sentidos).

Esta medida involucra la restricción para el tránsito de camiones. Durante el día habrá restricción el jueves 17 de 12:00 a 19:00 horas en la Ruta 5 Norte en dirección norte (entre enlace Lo Pinto y el Enlace Llay Llay); en la Ruta 68 en dirección a la costa (entre Vespucio y enlace Algarrobo); y en la Ruta 5 Sur en ambos sentidos (entre enlace Calera de Tango y enlace Pelequén).

La medida se repetirá el viernes 18 de 9:00 a 15:00 horas en la Ruta 5 Norte, Ruta 68 y Ruta 5 Sur, en los mismos tramos y sentidos.

Estas medidas se repetirán para el retorno a la capital durante el domingo 20.

Fiscalizaciones a buses interurbanos y rurales

Finalmente, también en materia de conectividad terrestre, en el caso del Ministerio de Transportes, desde el 4 de septiembre y hasta el domingo 20 de septiembre se implementa un completo plan de fiscalización que considera más de 7 mil controles a buses interurbanos y rurales a nivel nacional.