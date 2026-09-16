Desbordes anuncia querella por asociación ilícita tras polémico video de creador de contenido en Plaza de Armas

16 sept. 2026 - 21:13 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció la presentación de una querella por asociación ilícita luego de la difusión de un video en redes sociales en que un creador de contenido denunció haber sido expulsado de la Plaza de Armas por un grupo de personas extranjeras.

A partir de estos antecedentes, el municipio solicitará al Ministerio Público investigar si existe una estructura organizada detrás de situaciones vinculadas a la prostitución y eventuales actos de intimidación que se estarían registrando en el sector.

Alcalde anuncia querella tras video viral

El registro fue difundido por Franko "El Kofran" Lagos, fotógrafo independiente y creador de contenido que realiza recorridos nocturnos por Santiago.

En las imágenes, el creador de contenido relató que mientras realizaba una transmisión en vivo desde la Plaza de Armas, se le acercaron varias personas, quienes le cuestionaron por grabar en el lugar y posteriormente le pidieron que se retirara.

El episodio continuó con un grupo de hombres que lo encaró y, según relató el propio creador, intentó quitarle el teléfono. Posteriormente, acudió a funcionarios de seguridad municipal para explicar lo ocurrido.

Uno de los guardias le habría sugerido apagar la transmisión en vivo, situación que también quedó registrada en los videos difundidos por el creador.

Desbordes apunta a una eventual asociación ilícita

Tras la difusión de los registros, el alcalde Mario Desbordes anunció que el municipio presentará una querella para que la Fiscalía investigue los antecedentes. "Con lo que hemos visto en el video de ayer, estamos estudiando y vamos a presentar una querella hoy día para lograr perseguir de otra manera esto, porque creemos que sí hay una asociación ilícita", sostuvo el alcalde.

"La Plaza de Armas de Santiago, al igual que el resto de la comuna, ha sido intervenida varias veces en el último año y medio. Hemos avanzado mucho en la seguridad en la comuna, evidentemente todavía falta. El casco histórico, el sector de Mapocho, tiene un problema serio", afirmó.

Desbordes apuntó particularmente a calle Bandera, a la altura de General Mackenna, donde, según explicó, algunas personas ofrecerían servicios sexuales en el espacio público para posteriormente trasladarse junto a sus clientes a departamentos del sector. En ese sentido, el alcalde afirmó que actualmente ni el municipio ni las policías cuentan con atribuciones para detener estas actividades.

"Están las mujeres que se prostituyen, no sabemos si aquí hay trata de personas. Están los proxenetas, están los matones que se observaban y escuchaban en el video", señaló.

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