Desbordes y la invitación de Parisi al PDG: "No voy a militar en el PDG, pero respeto lo que está haciendo"

31 ag. 2026 - 11:57 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, abordó en Radio Infinita el escenario político de la derecha y reveló detalles de la conversación que sostuvo con Franco Parisi, quien lo invitó a militar en el Partido de la Gente (PDG). El jefe comunal fue enfático en señalar que no tiene contemplado incorporarse a la colectividad, aunque valoró el posicionamiento que ha tenido el excandidato presidencial.

“No voy a militar en el PDG. Respeto lo que está haciendo Parisi. Creo que es el único que le ha hablado a la clase media”, sostuvo Desbordes, quien además planteó una crítica hacia Chile Vamos y su relación con otros sectores de la derecha.

En ese sentido, el alcalde afirmó que “Chile Vamos se puso a competir con Republicanos” y sostuvo que existen “dos miradas distintas de la sociedad”. A su juicio, la centro derecha y el centro deben marcar una posición propia, basada en la economía social de mercado. “Franco Parisi y el PDG le habló a la clase media”, afirmó.

En la conversación, el alcalde también abogó por el diálogo para el avance de la política chilena y advirtió que "hay muchas figuras del Frente Amplio a los que no les cree nada cuando plantean acuerdos", cuestionando a quienes, según dijo, se ponen "más delicados" a la hora de conversar con el Gobierno una vez alcanzados esos pactos.

"Si el PDG me apoya, estupendo"

Desbordes también reveló que Parisi le manifestó su respaldo a una eventual nueva candidatura municipal. “Espero, mi señora parece que me dio permiso, ver la posibilidad de postular de nuevo a los municipios, ser alcalde cuatro años más”, comentó.

El alcalde, sin embargo, descartó que este acercamiento implique su incorporación al PDG. “Yo no voy a militar, se lo dije con total transparencia”, remarcó. Sobre una eventual competencia electoral, agregó: “Ahora yo no tengo problema en competir, pero bien, si el PDG me apoya, estupendo”.

Finalmente, Desbordes abrió la puerta a que su búsqueda de diálogo dentro del centro y la centroderecha pueda derivar en una nueva plataforma política, aunque aseguró que no es su objetivo inmediato. “Más que un movimiento, hay algunas personas que están planteándolo como movimiento... Yo lo que estoy pidiendo es que dialoguemos”, señaló.

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