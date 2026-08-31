Parquímetros digitales: Polémica por comunas donde solo se puede pagar estacionamiento mediante una aplicación

31 ag. 2026 - 12:08 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo sistema de pago para estacionamientos en la vía pública está generando controversia en distintas comunas de Chile. Se trata de parquímetros digitales que, en varios casos, solo permiten cancelar a través de una aplicación móvil, dejando fuera la opción de pago en efectivo.

El principal conflicto surge con los adultos mayores y quienes no manejan bien la tecnología. "A mí me resultó difícil, no lo he bajado, no lo tengo y no lo he usado y no me gusta usarlo", relató una usuaria consultada en la vía pública. Otro automovilista fue más crítico: "Esto limita a personas que no tengan el acceso al celular o al teléfono (...) esto es discriminativo".

En algunas comunas, como Las Condes, el sistema —operado por empresas como Simple Park y Park Sur— ha generado confusión y cobros excesivos. Una pareja relató que le cobraron 180 minutos de estacionamiento sin haberlos utilizado.

El proyecto de ley del PDG

Frente a este escenario, la bancada del Partido de la Gente ingresó un proyecto de ley que busca modificar la Ley de Estacionamientos y la Ley de Tránsito, para obligar a municipios y empresas concesionarias a mantener una opción de pago presencial y en efectivo.

"No puede ser que en ninguna parte se te pueda obligar hoy día a andar con un teléfono y tener que pagar (...) esto es limitante, es discriminatorio", afirmó el diputado Javier Olivares, quien impulsa la iniciativa, actualmente en trámite en la Comisión de Economía.

No todas las comunas enfrentan el mismo nivel de reclamos. En Vitacura, donde el sistema lleva tres años funcionando, la municipalidad mantiene puntos de pago presencial y beneficios para adultos mayores.

"Tenemos gratuidad de tres horas para los adultos mayores que tengan la tarjeta Mivita, y un 20% de descuento para todos los vecinos que inscriban su auto", explicó Paola Delgado, directora de Comunicaciones del municipio, quien reconoció que solo el 2% de los pagos se realiza de forma presencial.