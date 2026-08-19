"Voy a morir con las botas puestas": José Antonio Neme respondió con dureza a quienes lo acusan de doble moral

19 ag. 2026 - 16:10 hrs.

José Antonio Neme no se guardó nada y respondió con fuerza a quienes comenzaron a cuestionarlo en redes sociales por sus opiniones.

El animador de Mucho Gusto había criticado duramente a algunos diputados que defendieron las carreras de galgos durante la discusión de un proyecto que busca prohibir estas competencias.

Pero sus palabras abrieron otro flanco. En redes sociales, varios usuarios le sacaron en cara el reciente accidente que protagonizó en Las Condes, en el que atropelló a un motorista.

"Voy a morir con las botas puestas"

Ante las críticas, Neme tomó la palabra y dejó claro que los cuestionamientos no cambiarán su postura: No me voy a mover ni un milímetro de lo que opine, pero ni medio centímetro.

“Sáquenme la luz roja, el accidente, todo lo que quieran. Hagan lo que quieran, escriban con los dedos de tallarín, pero no voy a cambiar de opinión aunque se revuelquen", lanzó.

El conductor insistió en su cuestionamiento a lo ocurrido durante la discusión en la Cámara de Diputados: "Creo que es vergonzoso lo que vivimos ayer en el parlamento".

"Creo que la mayoría de los problemas que tiene este país tiene que ver con las personas que están en las papeletas y que eligen los partidos políticos de una manera bastante oscura, y que al final la gente termina pagando el costo. Algunos más y otros menos", añadió.

Para cerrar, Neme volvió a desafiar a sus detractores con una frase que resumió su postura: "Ahora revuélquense, bardeen lo que quieran, no voy a cambiar de opinión y voy a morir con las botas puestas".

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