Pelea con cuchillos y piedras en Lampa termina con un fallecido y dos heridos: Supuesto agresor presenta traumatismo craneal

04 oct. 2026 - 09:21 hrs.

¿Qué pasó?

Aproximadamente a las 23:00 horas de ayer sábado, en la comuna de Lampa y por motivos que se investigan, se produjo una pelea entre 3 personas que se encontraban bebiendo alcohol en la intersección de Costanera con Canchas Carrera, en una plaza del sector.

Los sujetos eran dos hermanos de edades 28 y 36 años, que estaban compartiendo con un hombre de 44 años, todos ellos de nacionalidad chilena. Por motivos desconocidos, en un momento comenzó una discusión que terminó en una riña entre los hermanos contra el hombre.

El sujeto de 44 años sacó dos cuchillos desde su mochila y los hermanos comenzaron a usar objetos contundentes, como piedras, que había en el lugar para defenderse de este ataque.

En ese momento, el hermano mayor recibió una herida cortopunzante en el cuello, lo que le provocó la muerte en el lugar.

En tanto, el otro hermano recibió varias heridas en distintas partes de su cuerpo, lo que obligó a transportarlo hasta el Hospital San José, donde está fuera de riesgo vital.

Por su parte, el agresor sufrió heridas en su cabeza producto de las piedras que usaron los hermanos, resultando en un traumatismo encéfalo craneal cerrado; por tanto, también fue trasladado hasta el hospital San José, donde no se encuentra en riesgo vital.

El fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, explicó que aún se están realizando labores investigativas para determinar la dinámica de los hechos.

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