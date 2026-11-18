Aníbal Mosa aborda el futuro de Colo Colo: Renovación de Fernando Ortiz, continuidad de Arturo Vidal y proyecto del nuevo estadio
18 nov. 2026 - 22:27 hrs.
Tras el reciente título de Colo Colo, Aníbal Mosa conversó en exclusiva con Mega para proyectar el próximo año de los albos. También habló de Ortiz, Vidal, Alexis Sánchez y el nuevo estadio.
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