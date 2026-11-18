18 nov. 2026 - 21:05 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, la sonda Voyager 1 de la NASA consiguió un nuevo hito al convertirse en el objeto fabricado por los humanos que más lejos ha llegado en el espacio al alcanzar una distancia equivalente a un día luz de la Tierra.

Las sondas Voyager 1 y 2 fueron lanzadas al espacio en el año 1977, por lo que llevan casi 50 años viajando y además transportando algo muy especial: dos discos de oro con un mensaje de la humanidad para cualquier especie extraterrestre que sea capaz de descrifralo.

De acuerdo a BBC Mundo, estos discos de oro son parecidos a los antiguos discos musicales y están diseñados para durar 1.000 millones de años, por lo que su contenido seguirá viajando por el universo sin importar lo que pase con la vida en nuestro planeta.

Cuando se iban a lanzar las sondas, los astrónomos Carl Sagan y Frank Drake vieron una oportunidad única para intentar comunicarse con la posible vida extraterrestre, por lo que formaron un pequeño grupo con la tarea de crear el mensaje.

¿Qué dicen los discos y cómo podrán descifrarlos?

Pero la conformación del mensaje no era la única dificultad, ya que también existía el problema de explicarle a esta posible raza inteligente la manera de hacer sonar el disco.

El jefe de la misión Disco de Oro, Jon Lomberg, explicó que "la carátula del disco es realmente una serie de instrucciones sobre qué hacer con este artefacto" y que además "con el disco también incluimos un cartucho y una aguja para poder hacerlo sonar".

Con eso solucionado, se entendió que la física y la matemática serían el lenguaje para comunicarnos con otra especie, ya que sus reglas son aplicables en todo el universo, utilizando la estructura molecular del hidrógeno —uno de los elementos más simples y comunes del universo— para ilustrar un salto de tiempo.

Usando esta unidad de tiempo, multiplicada por el código no binario impreso en la carátula, la posible inteligencia extraterrestre podría identificar la velocidad necesaria para reproducir el disco y, en caso de descifrar todo bien, poder escuchar la palabra "hola" en 55 idiomas.

Tras esto, se escucharía un "collage" de sonidos de cómo suena nuestro planeta, con música que expresa la diversidad de nuestro planeta. Además, hay 116 imágenes que solo aparecen si se llega a entender que alguno de los sonidos grabados son datos: tonos de gris que juntos forman una fotografía.

Además de esto, la entonces pareja de Sagan, la documentalista de ciencia Ann Druyan, le pidió que incluyera algo más personal: sus propias ondas cerebrales cuando meditaba. En esa época, ambos se habían confesado que estaban enamoraos y esperaban que alguna civilización lejana pudiera entender lo que sentían.

Si bien muchos creen que el mensaje muestra un planeta demasiado "optimista", durante su meditación Druyan no pudo evitar pensar en la Guerra Fría y la amenaza nuclear, pero tras confesárselo a Sagan, este le dijo que era perfecto, ya que admitir los fracasos de nuestra especie nos hacía parecer menos amenazantes.

Finalmente, la carátula del disco tiene un último mensaje: indicar dónde está la Tierra. A través de unas líneas se evidencia la posición de nuestro planeta con respecto a 14 púlsares, estrellas que giran a gran velocidad y cada una con un rito único que podrían servir de "faros" para ubicarnos.

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