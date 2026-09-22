Investigó 12.618 avistamientos y dejó 701 sin explicar: la historia del Project Blue Book y del audio del capitán Ruppelt

22 sept. 2026 - 19:25 hrs.

Cuando el capitán Edward J. Ruppelt tomó la palabra en 1952 para explicar cómo la Fuerza Aérea de Estados Unidos investigaba los reportes de objetos voladores no identificados, admitió una cifra incómoda: cerca del 20% de los 800 casos que había revisado hasta entonces no tenía explicación. Esa grabación acaba de salir a la luz. Está incluida en la sexta entrega de archivos sobre fenómenos aéreos anómalos que el Pentágono publicó el viernes 18 de septiembre de 2026.

El nombre de Ruppelt no es circunstancial. Fue el primer director de Project Blue Book, el programa que la Fuerza Aérea de Estados Unidos mantuvo durante 17 años para investigar sistemáticamente reportes de unidentified flying objects (UFO, la sigla en inglés que él mismo ayudó a acuñar).

Y el saldo final del programa quedó marcado por dos cifras que hoy siguen siendo su carta de presentación: 12.618 avistamientos investigados y 701 casos que, al momento de cerrar el archivo, seguían clasificados como "no identificados".

Cómo nació el Project Blue Book: dos programas anteriores y una duda de la Guerra Fría

Antes de Project Blue Book hubo dos iniciativas menores. La primera se llamó Project Sign y funcionó entre diciembre de 1947 y febrero de 1949. Investigó 243 avistamientos y produjo un informe interno, conocido como Estimate of the Situation, que planteaba abiertamente la hipótesis de que algunos objetos podían tener origen no humano. Esa hipótesis fue rechazada por el general Hoyt Vandenberg, entonces jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, por falta de pruebas físicas.

Su sucesor fue Project Grudge, que operó desde 1949 y estudió 244 avistamientos adicionales con un enfoque marcadamente escéptico. Fue reorganizado a fines de 1951 bajo el mando del capitán Ruppelt y, en marzo de 1952, pasó a llamarse Project Blue Book. La preocupación de fondo era estratégica y no ufológica: los servicios de inteligencia querían descartar que los avistamientos correspondieran a sistemas de armas soviéticos aún desconocidos en el contexto de la Guerra Fría.

Quién fue Edward Ruppelt, el capitán que acuñó el término UFO

Ruppelt nació en Iowa en 1923 y sirvió en el Cuerpo Aéreo del Ejército durante la Segunda Guerra Mundial, tras la cual obtuvo un título en ingeniería aeronáutica. Fue el primer director de Blue Book entre marzo de 1952 y fines de 1953 y su gestión es considerada, incluso por críticos posteriores del programa, la etapa dorada del proyecto por la calidad de sus investigaciones.

Su aporte más duradero fue lingüístico. Ruppelt propuso reemplazar los términos coloquiales flying saucer ("platillo volador") y flying disk por una etiqueta más neutra: unidentified flying object. El argumento fue funcional: los objetos reportados no siempre tenían forma de disco y llamarlos "platillos" sesgaba la investigación desde el título. La sigla UFO se impuso a nivel mundial y llegó al español como OVNI (Objeto Volador No Identificado).

En 1956, ya retirado del programa, Ruppelt publicó The Report on Unidentified Flying Objects, considerado el primer libro serio sobre el tema escrito por un participante directo. Murió en 1960, a los 37 años, de un infarto.

Cómo trabajaba el programa: sede, equipo y método

La operación tenía sede en la Base Aérea Wright-Patterson, ubicada cerca de Dayton, en el estado de Ohio. El equipo era reducido: en la etapa final, el teniente coronel Hector Quintanilla Jr. dirigió el programa durante más de seis años con un staff de tres personas, según documentó posteriormente la Fuerza Aérea.

El método de trabajo consistía en recibir reportes, entrevistar a testigos, revisar registros de radar cuando existían y contrastar cada caso con explicaciones convencionales: globos meteorológicos, satélites, aviones militares y comerciales, planetas y estrellas visibles, fenómenos ópticos, condiciones climáticas inusuales y engaños deliberados. En 1965, por ejemplo, un supuesto avistamiento masivo en Ohio fue explicado como un globo meteorológico de 60 metros de altura. En 1966, una filmación de un patrullero de carreteras cerca de Wright-Patterson fue analizada y no mostraba nada más que cielo.

Las cifras finales: qué se explicó y qué quedó abierto

De los 12.618 casos investigados entre 1948 y 1969, la Fuerza Aérea determinó que 11.917 tenían explicación convencional. Los 701 restantes quedaron clasificados como "no identificados" cuando el programa se cerró el 17 de diciembre de 1969. El cierre se apoyó en el Informe Condon, un estudio elaborado por la Universidad de Colorado y revisado por la National Academy of Sciences (Academia Nacional de Ciencias), que concluyó que no había justificación científica para seguir financiando la investigación.

Las conclusiones oficiales de Blue Book fueron tres. Primero: ningún avistamiento investigado había representado una amenaza para la seguridad nacional. Segundo: no había evidencia de que los casos "no identificados" correspondieran a desarrollos tecnológicos más allá del conocimiento científico de la época. Tercero: no había evidencia de que ninguno de esos casos fuera de origen extraterrestre. Los archivos completos fueron transferidos al National Archives Building de Washington D.C. en 1976 y siguen disponibles al público.

Por qué la grabación de 1952 vuelve a ser noticia

La cinta que el Pentágono acaba de sumar a su desclasificación dura aproximadamente una hora e incluye la transcripción íntegra de una presentación de Ruppelt. La cifra del 20% sin explicar sobre 800 reportes revisados corresponde al estado del programa en 1952, no al saldo final. Pero es una fotografía útil de cómo pensaba el equipo fundador: aun descontando confusiones y errores, un quinto de los casos escapaba al análisis con las herramientas técnicas disponibles.

El resto de la sexta entrega, según reportó CBS News, incluye 15 videos —cuatro capturados por policías locales del estado de Colorado en octubre de 2023— y 37 documentos técnicos producidos por un programa reservado llamado Advanced Aerospace Weapon System Applications Program (AAWSAP) entre 2008 y 2012. Cuatro días antes, el lunes 14 de septiembre, el Departamento de Defensa anunció una figura legal que autoriza a exempleados con acuerdos de confidencialidad a compartir información sobre estos fenómenos con el gobierno.

Cincuenta y siete años después del cierre de Blue Book, la Fuerza Aérea sigue sin haber ofrecido explicación para 701 de sus casos. Y el capitán que dio nombre al término OVNI vuelve a hablar en una grabación que su equipo nunca esperó ver publicada.

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