Detienen a motorista que se dio a la fuga en una fiscalización y atropelló a inspector municipal en La Reina

22 sept. 2026 - 15:44 hrs.

¿Qué pasó?

Un motociclista de 22 años fue detenido este martes tras evadir una fiscalización vehicular que se realizaba en la comuna de La Reina y atropellar a un inspector municipal al huir.

El hecho quedó registrado tanto por cámaras de seguridad, cámaras corporales de los funcionarios a cargo del procedimiento, como por los medios de comunicación en el lugar.

Fue detenido en su lugar de trabajo

Se pudo identificar al conductor luego de que Carabineros obtuviera la patente de la motocicleta y realizara un seguimiento mediante cámaras de seguridad.

Finalmente, el hombre fue encontrado y detenido en su lugar de trabajo. Preliminarmente, trabajaría como guardia de seguridad en el Costanera Center.

Según los primeros antecedentes, el motociclista habría escapado porque no portaba su licencia de conducir. De momento, se desconoce por qué no tenía el documento.

Funcionario atropellado se encuentra en buen estado de salud

"En la mañana, en un operativo de fiscalización de vehículos menores, uno de ellos se dio a la fuga y atropelló a un inspector municipal", informó el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios.

La víctima, quien recibió el peso de la moto en uno de sus pies, "se encuentra bien de salud, está siendo atendida médicamente", agregó el jefe comunal.

La autoridad complementó que, gracias a un trabajo colaborativo, se pudo "identificar al vehículo responsable y a la persona que estuvo involucrada en este atropello".

"Ahora está detenido por parte de Carabineros y estamos esperando que actúe la justicia, ojalá con el mayor rigor de la ley, para que este tipo de situaciones no vuelva a suceder".

Fiscalización de motos en La Reina

La fiscalización, realizada por el municipio de La Reina junto al Ministerio de Transportes y Carabineros, estuvo enfocada en las motocicletas.

Según información oficial, entre enero y agosto de este año se efectuaron más de 24 mil controles a nivel nacional.

Las autoridades declararon, además, un aumento del 66% en las muertes en accidentes de motocicleta durante la última década y llamaron a respetar las normas de tránsito.