Accidente aéreo en Curacaví: Reportan que avioneta cayó cerca del aeródromo en Ruta 68

22 sept. 2026 - 13:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente aéreo se registró pasado el mediodía de este martes en la comuna de Curacaví, Región Metropolitana, luego que una avioneta cayera cerca de la Ruta 68.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó a través de redes sociales que "el ocupante resultó ileso".

La aeronave involucrada en el accidente es de tipo LSA modelo Aeroprakt 32, y de momento se desconocen las causas de lo ocurrido.

¿Qué se sabe sobre el accidente aéreo?

De acuerdo a información preliminar, el hecho habría ocurrido a eso de las 12:40 horas, a la altura del kilómetro 47 de la carretera.

Tras ser alertados de la emergencia, personal de Bomberos acudió al lugar, logrando rescatar al ocupante de la avioneta.

Desde la DGAC declararon que investigadores del Departamento de Prevención de Accidentes también acudieron al aeródromo de Curacaví para atender la emergencia.