Se entrega banquetera acusada de estafar a 60 novios en Viña del Mar: "Voy a demostrar mi inocencia"

22 sept. 2026 - 13:46 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este martes 22 de septiembre se entregó a la justicia Natalia Álvarez Murillo, dueña de la empresa Probarte Banquetería SpA e investigada por una serie de presuntas estafas relacionadas con servicios a matrimonios que finalmente no se realizaron.

La mujer se mantenía inubicable desde junio, mes en el que fue formalizada, logrando quedar en libertad tras pagar una fianza. Luego que la fiscalía apelara a la medida, se dictó una orden de detención en su contra para que volviera a prisión preventiva, ya que estaba inubicable.

En conversación exclusiva con Meganoticias, antes de ingresar al tribunal en Viña del Mar, la acusada se declaró inocente y afirmó que todo este tiempo jamás se mantuvo oculta. Además, aseguró que existe información tergiversada y que "no se ha dicho toda la verdad".

"Voy a demostrar mi inocencia"

"Lo primero es que me vengo a presentar, que es lo que se debe hacer, y luego voy a demostrar mi inocencia de todos los cargos en un juicio oral", comenzó señalando Álvarez.

Al ser consultada por qué no contestó el teléfono cuando la llamaron los novios afectados, ella prefirió no responder y solo se limitó a decir que "todo eso lo ve el abogado".

"Lo que yo quiero decir es que me vengo a presentar, voy a demostrar mi inocencia y el resto está en la carpeta investigativa y lo ve con mi abogado", agregó.

Respecto al tiempo que se mantuvo inubicable, dijo que "estábamos a la espera de fechas de la Corte Suprema y ahora es el momento", asegurando que nunca intentó ocultarse.

"Hay mucha información tergiversada que no corresponde y no se ha dicho toda la verdad", concluyó.

¿De qué se le acusa a Natalia Álvarez?

Según los antecedentes, el Ministerio Público cifra en cerca de $120 millones el perjuicio, con alrededor de 60 víctimas.

Los novios habían contratado servicios de banquetería para sus celebraciones de matrimonio, pero en algunos casos, al llegar el día esperado, se encontraron con que la empresa no había cumplido con lo acordado.

Álvarez había sido formalizada en junio junto a su pareja, José Galarce, y el tribunal decretó para ella prisión preventiva por peligro de fuga.

Sin embargo, la medida quedó sujeta al pago de una fianza de $5 millones, dinero que fue depositado por su defensa y que permitió que recuperara su libertad.

La Fiscalía y los querellantes apelaron la decisión y, el 12 de junio, la Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvió mantener la prisión preventiva, eliminando la posibilidad de salir mediante una caución. El problema fue que para ese momento Álvarez ya había quedado en libertad, quedando inubicable, hasta ahora.

Conoce las denuncias que hicieron las víctimas en Meganoticias Siempre Justo este fin de semana.