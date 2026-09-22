Robo en Puente Alto: Vehículo amaneció sin sus cuatro neumáticos y apoyado sobre piedras

22 sept. 2026 - 09:32 hrs.

¿Qué pasó?

Un insólito robo quedó al descubierto la mañana de este martes en la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana, luego de que un vehículo apareciera sin sus cuatro neumáticos.

El automóvil permanece sin sus ruedas y está sostenido por distintos elementos utilizados para no dejarlo en el suelo, entre ellos piedras y madera.

El vehículo, que se mantiene detenido en calle Tocornal, no registra encargo por robo y la persona titular de la patente sería una mujer.

Propietaria no quiso hacer la denuncia

La víctima se dirigió a Carabineros a realizar la denuncia; sin embargo, luego se arrepintió, ya que habría dado por hecho que no recuperaría las ruedas de su auto.

De acuerdo con los antecedentes oficiales, para evitar el trámite, ahora le corresponde a la propietaria gestionar una grúa para retirar el vehículo.

Durante la mañana, una patrulla de seguridad municipal de Puente Alto se encontraba resguardando el sector. Posteriormente, el personal se retiró para atender otro procedimiento.

Una vecina del lugar señaló que habitualmente distintos vehículos utilizan ese espacio para estacionar, pero aseguró que nunca había ocurrido un robo como este.