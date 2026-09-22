Habría bebido en fondas y pubs: Prisión preventiva para gendarme acusado de atropellar y dar muerte a ciclista en Copiapó

22 sept. 2026 - 07:10 hrs.

¿Qué pasó?

El Juzgado de Garantía de Copiapó decretó prisión preventiva para un teniente activo de Gendarmería acusado de atropellar y dar muerte a un ciclista de 72 años, y luego darse a la fuga sin prestar ayuda.

Gendarme habría consumido bebidas alcohólicas

En la formalización, el fiscal Luis Miranda expuso que la noche del 17 de septiembre, el imputado concurrió en vehículo a las fondas de Tierra Amarilla, donde consumió bebidas alcohólicas.

Luego, se trasladó a dos pubs ubicados en calle Juan Martínez de Copiapó para continuar con la ingesta de alcohol. Finalmente, regresó a las fondas de Tierra Amarilla.

El fiscal agregó que alrededor de las 06:00 horas de la mañana del 18 de septiembre, el imputado condujo su vehículo en dirección a su residencia en el Centro Penitenciario de la capital de Atacama.

Atropelló a ciclista y se habría dado a la fuga

Sin embargo, durante el recorrido, atropelló a un ciclista que circulaba por la ruta C-33, provocando su fallecimiento debido a la violencia del impacto.

"Consumada la colisión, el imputado, no obstante haber advertido el impacto, así como los daños de consideración causados en la carrocería del vehículo, no se detuvo, no prestó auxilio alguno a la víctima, ni dio cuenta del hecho a la autoridad, continuando su marcha en dirección a su lugar de residencia", añadió el fiscal.

El cuerpo de la víctima fue encontrado alrededor de las 07:30 horas por personal de Carabineros de Tierra Amarilla, comenzando en ese momento el trabajo investigativo de la SIAT de Carabineros, dirigido por la Fiscalía de Atacama.

La investigación llevó al hallazgo de un vehículo, de propiedad del imputado, estacionado en las inmediaciones de la cárcel de Copiapó con daños en su parte frontal, compatibles con el atropello.

Finalmente, fue detenido mientras participaba como parte del contingente de su institución en el tedeum que se desarrollaba en la Catedral de Copiapó.

Quedó en prisión preventiva

El funcionario fue imputado por los delitos de conducción en estado de ebriedad causando la muerte y darse a la fuga del lugar del accidente sin prestar ayuda a la víctima ni alertar a los servicios de emergencia.

Frente al cúmulo de los antecedentes, la gravedad de los delitos y por ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad, el tribunal dictó la medida cautelar de prisión preventiva.