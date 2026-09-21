Cortes de luz se registrarán en 13 comunas de la RM este martes: Revisa horarios y sectores afectados
- Por Cristian Latorre
Diversas comunas de la Región Metropolitana enfrentarán cortes de luz programados durante este martes 22 de septiembre, debido a trabajos que realizará Enel Distribución para mejorar la calidad del servicio.
Las interrupciones del suministro eléctrico corresponden a labores de mantenimiento, mejoras en la red y conexión de nuevos clientes, según informó la empresa.
En total, 13 comunas de la Región Metropolitana se verán afectadas por estas suspensiones programadas del servicio: Recoleta, Conchalí, Las Condes, La Reina, Providencia, Macul, Peñalolén, San Joaquín, La Florida, San Ramón, Pudahuel, Colina y Lampa.Ir a la siguiente nota
Cortes de luz programados para este martes 22 de septiembre
Recoleta
El corte de luz está programado entre las 09:30 y las 15:30 horas:
Conchalí
La interrupción del suministro eléctrico se extenderá entre las 11:30 y las 17:30 horas:
Las Condes
El corte está programado entre las 11:00 y las 14:00 horas:
La Reina
La suspensión del servicio se realizará entre las 15:00 y las 18:00 horas:
Providencia
El corte de luz está contemplado entre las 00:00 y las 06:00 horas:
Macul
La interrupción del suministro eléctrico se extenderá entre las 10:00 y las 18:00 horas:
Entre las 10:00 y las 18:00 horas:
Peñalolén
El corte de suministro está programado entre las 10:30 y las 17:30 horas:
San Joaquín
La suspensión del servicio se realizará entre las 11:00 y las 17:00 horas:
La Florida
El corte de luz está programado entre las 10:30 y las 17:30 horas:
Además, se contempla otro corte entre las 11:00 y las 16:00 horas:
San Ramón
El corte de luz está programado entre las 09:30 y las 15:30 horas:
También se contempla una interrupción entre las 10:00 y las 16:00 horas:
Pudahuel
El corte de luz está programado entre las 09:30 y las 13:30 horas:
Además, se contempla otro corte entre las 10:30 y las 14:30 horas:
Colina
El corte de luz está programado entre las 14:00 y las 17:00 horas:
Lampa
El corte de luz está programado entre las 10:00 y las 16:00 horas:
Canales informativos de Enel
Según explicó Enel, estos trabajos buscan mejorar la calidad del suministro eléctrico para los usuarios de la Región Metropolitana mediante labores programadas en distintos sectores.
Los clientes pueden revisar el detalle de las zonas afectadas a través del sitio web de la empresa (en este enlace).
En caso de que los cortes de luz afecten directamente a personas electrodependientes, Enel recordó que los clientes pueden informar la situación llamando a los teléfonos 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.
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