Cortes de luz se registrarán en 13 comunas de la RM este martes: Revisa horarios y sectores afectados

21 sept. 2026 - 23:30 hrs.

Diversas comunas de la Región Metropolitana enfrentarán cortes de luz programados durante este martes 22 de septiembre, debido a trabajos que realizará Enel Distribución para mejorar la calidad del servicio.

Las interrupciones del suministro eléctrico corresponden a labores de mantenimiento, mejoras en la red y conexión de nuevos clientes, según informó la empresa.

En total, 13 comunas de la Región Metropolitana se verán afectadas por estas suspensiones programadas del servicio: Recoleta, Conchalí, Las Condes, La Reina, Providencia, Macul, Peñalolén, San Joaquín, La Florida, San Ramón, Pudahuel, Colina y Lampa.

Cortes de luz programados para este martes 22 de septiembre

El corte de luz está programado entre las 09:30 y las 15:30 horas:

ENEL

Conchalí

La interrupción del suministro eléctrico se extenderá entre las 11:30 y las 17:30 horas:

ENEL

El corte está programado entre las 11:00 y las 14:00 horas:

ENEL

La Reina

La suspensión del servicio se realizará entre las 15:00 y las 18:00 horas:

ENEL

El corte de luz está contemplado entre las 00:00 y las 06:00 horas:

ENEL

Macul

La interrupción del suministro eléctrico se extenderá entre las 10:00 y las 18:00 horas:

ENEL

Entre las 10:00 y las 18:00 horas:

ENEL

Peñalolén

El corte de suministro está programado entre las 10:30 y las 17:30 horas:

ENEL

La suspensión del servicio se realizará entre las 11:00 y las 17:00 horas:

ENEL

La Florida

El corte de luz está programado entre las 10:30 y las 17:30 horas:

ENEL

Además, se contempla otro corte entre las 11:00 y las 16:00 horas:

ENEL

San Ramón

El corte de luz está programado entre las 09:30 y las 15:30 horas:

ENEL

También se contempla una interrupción entre las 10:00 y las 16:00 horas:

ENEL

Pudahuel

El corte de luz está programado entre las 09:30 y las 13:30 horas:

ENEL

Además, se contempla otro corte entre las 10:30 y las 14:30 horas:

ENEL

Colina

El corte de luz está programado entre las 14:00 y las 17:00 horas:

ENEL

Lampa

El corte de luz está programado entre las 10:00 y las 16:00 horas:

ENEL

Canales informativos de Enel

Según explicó Enel, estos trabajos buscan mejorar la calidad del suministro eléctrico para los usuarios de la Región Metropolitana mediante labores programadas en distintos sectores.

Los clientes pueden revisar el detalle de las zonas afectadas a través del sitio web de la empresa (en este enlace).

En caso de que los cortes de luz afecten directamente a personas electrodependientes, Enel recordó que los clientes pueden informar la situación llamando a los teléfonos 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

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