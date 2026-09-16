Cortes de luz afectarán a seis comunas de la RM este miércoles: Revisa los horarios
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
Este miércoles 16 de septiembre, distintos sectores de seis comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz programados debido a trabajos y labores de mantenimiento en la red eléctrica.
Los cortes tendrán horarios diferentes dependiendo del sector, por lo que no necesariamente afectarán a toda la comuna. Revisa a continuación los horarios informados para cada zona.
¿Qué comunas tendrán cortes de luz este miércoles 16 de septiembre?
La Reina
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas del miércoles 16 de septiembre.
Lo Barnechea
Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas del miércoles 16 de septiembre.
Independencia
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del miércoles 16 de septiembre.
Maipú
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas del miércoles 16 de septiembre.
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del miércoles 16 de septiembre.
Lo Prado
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del miércoles 16 de septiembre.
Tiltil
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del miércoles 16 de septiembre.
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