Cortes de luz afectarán a seis comunas de la RM este miércoles: Revisa los horarios

16 sept. 2026 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles 16 de septiembre, distintos sectores de seis comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz programados debido a trabajos y labores de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes tendrán horarios diferentes dependiendo del sector, por lo que no necesariamente afectarán a toda la comuna. Revisa a continuación los horarios informados para cada zona.

¿Qué comunas tendrán cortes de luz este miércoles 16 de septiembre?

La Reina

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas del miércoles 16 de septiembre.

Lo Barnechea

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas del miércoles 16 de septiembre.

Independencia

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del miércoles 16 de septiembre.

Maipú

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas del miércoles 16 de septiembre.

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del miércoles 16 de septiembre.

Lo Prado

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del miércoles 16 de septiembre.

Tiltil

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del miércoles 16 de septiembre.