"Después de la tormenta siempre sale el sol": Kast envía mensaje al país por el comienzo de Fiestas Patrias

14 sept. 2026 - 21:05 hrs.

¿Qué pasó?

A través de un video publicado en redes sociales, el Presidente José Antonio Kast envió un saludo a las familias chilenas por el inicio de las Fiestas Patrias y entregó un mensaje de optimismo respecto al futuro del país.

Durante el registro, el mandatario destacó las tradiciones y expresiones culturales que forman parte de la identidad chilena, además de llamar a celebrar estas fechas con alegría, responsabilidad y esperanza.

"Chile comienza una nueva etapa"

Durante su discurso, Kast sostuvo que Chile ha enfrentado distintas dificultades a lo largo de su historia, pero que el país tiene la capacidad de sobreponerse a ellas.

"Chile es mucho más grande que cualquiera de nuestros problemas y desafíos", afirmó, antes de entregar una de las principales frases de su mensaje: "Después de la tormenta siempre sale el sol y en Chile, que ha pasado por diversas tempestades, volverá a salir el sol".

En esa línea, aseguró que esta celebración debe ser también una instancia para mirar hacia el futuro. "Estas Fiestas Patrias deben ser también una celebración de la esperanza. Chile comienza una nueva etapa", sostuvo.

"Sabemos que ninguna transformación verdadera ocurre de un día para otro. Sabemos que todavía existen dificultades y que queda mucho por hacer", añadió.

El llamado a celebrar con responsabilidad

Asimismo, Kast pidió cuidarse durante las celebraciones y agradeció a quienes continuarán trabajando durante el feriado, entre ellos funcionarios de Carabineros, las policías, las Fuerzas Armadas, bomberos y trabajadores de la salud.

Finalmente, llamó a evitar conductas irresponsables para que las celebraciones no terminen en tragedias. "Cuidémonos, cuidemos nuestras familias. Hagamos de estas Fiestas Patrias un verdadero encuentro nacional para celebrar y no tener que lamentar la pérdida de seres queridos por conductas temerarias e irresponsables", afirmó.

El mensaje concluyó con un saludo a los chilenos dentro y fuera del país: "Felices fiestas patrias. Que viva Chile".

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